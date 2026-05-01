Τσουκαλάς: Η μείωση των ωρών εργασίας μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο αναδιανομής

«Η κ. Κεραμέως πρέπει πρώτα να απολογηθεί ως υπουργός για την αποτυχία της κυβέρνησης της ΝΔ», δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς στον ραδιόφωνο του “Real Fm”, σχολιάζοντας την κριτική της υπουργού Εργασίας για την πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ να ανοίξει ο διάλογος για το 35ωρο και την 4ήμερη εργασία.

Υποστήριξε ότι «τα αποτελέσματα της πολιτικής της κυβέρνησης είναι η καλύτερη τεκμηρίωση της πρωτοβουλίας» του ΠΑΣΟΚ, καθώς «κατάφεραν να είμαστε πρωταθλητές σε ώρες εργασίας στην Ευρώπη και τελευταίοι στην παραγωγικότητα».

«Δεν έκαναν καμία μεταρρύθμιση και επέλεξαν συνειδητά ένα μοντέλο χαμηλής παραγωγικότητας φθηνής απασχόλησης. Δεν ενσωμάτωσαν την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν ενίσχυσαν την προσβασιμότητα της μικρομεσαίας επιχείρησης στον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό. Καμιά αλλαγή στο παραγωγικό μοντέλο. Καμία μεταρρύθμιση», ανέφερε.

Επεσήμανε ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ δεν είναι καινοφανής, αφού το Βέλγιο, η Ολλανδία, η Μεγάλη Βρετανία, η Ιρλανδία και άλλες χώρες το έχουν θέσει σε εφαρμογή σε σειρά επιχειρήσεων. «Αν το μοντέλο που έχει στο μυαλό της η κυβέρνηση είναι η Βουλγαρία, -το έχουμε καταλάβει- αλλά ας μας το πει ευθαρσώς», σχολίασε, για να τονίσει πως το ΠΑΣΟΚ δεν είπε ότι αύριο το πρωί όλοι πάνε σε τετραήμερη εργασία. «Λέμε», εξήγησε, «ότι πρώτα αυτό θα αφορά μεγάλες επιχειρήσεις άνω των 20 εργαζομένων όπου υπάρχουν θέσεις έντασης διανοίας και όχι έντασης εργασίας, και στις οποίες θα πρέπει να δώσουμε φορολογικά κίνητρα για να αρχίσει η πιλοτική εφαρμογή».

«Εμείς θέλουμε τον διάλογο. Η κυβέρνηση δεν θέλει να ξεκινήσει καν ο διάλογος. Είναι τόσο μεγάλη η νεοφιλελεύθερη ιδεοληψία και εμμονή της στο να πάμε σε ένα μοντέλο χαμηλής παραγωγικότητας και φθηνής εργασίας, που δεν θέλει καν να συζητήσει. Στις χώρες που το μοντέλο δοκιμάστηκε, φάνηκε πως η παραγωγικότητα αυξήθηκε και το κράτησαν», υπογράμμισε.

Ανέφερε ακόμη ότι «ο Ν. Ανδρουλάκης έθεσε ένα σχέδιο που λέει: είμαστε τελευταίοι επί ΝΔ στην παραγωγικότητα της εργασίας γιατί είναι μια βαθιά αντι-εκσυγχρονιστική, αντι-μεταρρυθμιστική κυβέρνηση» και ότι «εμείς βάζουμε στόχο να πάμε στο 75% της παραγωγικότητας στον ευρωπαϊκό μέσο όρο την επόμενη δεκαετία. Και παράλληλα να γίνουν μεταρρυθμίσεις στην καινοτομία, πραγματικές επενδύσεις, τεχνητή νοημοσύνη, νέες τεχνολογίες».

«Όσο λοιπόν θα μπορούμε να αλλάζουμε το παραγωγικό μοντέλο, θα μπορούμε παράλληλα να βελτιώνουμε το καθεστώς των ωραρίων απασχόλησης. Επιπλέον, έχουμε ήδη εταιρείες που μπορούν να έχουν αυτή τη δυνατότητα», είπε.

Ανέφερε μεταξύ άλλων πως ο κόσμος των επιχειρήσεων ζητεί να γίνει ο διάλογος «και η κυβέρνηση ως βασιλικότερη του βασιλέως των πιο σκληρών συμφερόντων λέει κανένας διάλογος».

Σημείωσε πως η θέση του ΠΑΣΟΚ είναι «η μείωση των ωρών εργασίας να λειτουργήσει ως εργαλείο αναδιανομής»:

«Σε μια αγορά όπου η τεχνολογία αυξάνει την αποδοτικότητα, το ερώτημα δεν είναι αν θα παράγουμε περισσότερο, κάτι που είναι δεδομένο, αλλά πώς θα μοιραστεί αυτό το περισσότερο».

«Εκτός κι αν υπάρχουν συμφέροντα που εξυπηρετεί η κυβέρνηση και τα οποία θέλουν ό,τι παραπάνω παράγεται να μοιράζεται στα golden boys. Προφανώς, σε αυτό διαφωνούμε», σχολίασε.