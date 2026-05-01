Μπιλμπάο: “Φοβερή ατμόσφαιρα στην PAOK Arena, αφιερωμένος ο τελικός στη μνήμη των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ”

Η Μπιλμπάο νίκησε για δεύτερη φορά τον ΠΑΟΚ στους τελικούς του FIBA Europe Cup και κατέκτησε ξανά το τρόπαιο της διοργάνωσης, αλλά “υποκλίθηκε” στους Θεσσαλονικείς και τους οπαδούς τους.

Με ανάρτησή της στα social media, η Μπιλμπάο ευχαρίστησε τον ΠΑΟΚ για τη φιλοξενία και την ατμόσφαιρα στην “PAOK Sports Arena”, αφιερώνοντας τους τελικούς στους 7 αδικοχαμένους οπαδούς της ομάδας της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι και έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Η ανάρτηση της Μπιλμπάο:

«Μέρος της καρδιάς μας βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και στον ΠΑΟΚ. Είμαστε περήφανοι που αγωνιστήκαμε σε δύο τελικούς στο PAOK Arena, ένα από τα καλύτερα μέρη στον κόσμο για να ζει κανείς και να αποτελεί μέρος μιας τέτοιας μπασκετικής ατμόσφαιρας. Ευχαριστούμε τον σύλλογο για τον σεβασμό και τη φιλοξενία που μας έδειξε.

Ευχαριστούμε τους φιλάθλους που έδωσαν τα πάντα για να στηρίξουν την ομάδα τους. Η υποστήριξή σας κάνει το μπάσκετ ακόμα σπουδαιότερο. Και ευχαριστούμε που αφιερώσατε αυτόν τον τελικό στη μνήμη των επτά φιλάθλων που δεν μπόρεσαν να βρίσκονται στις εξέδρες. Αυτός ο τελικός είναι αφιερωμένος σε αυτούς. Ευχαριστούμε, ΠΑΟΚ!»

ΚΑΕ ΠΑΟΚ Μπιλμπάο

