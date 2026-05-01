Άρης: Χάνουν ΟΦΗ οι Μορόν και Χόνγκλα – Μέρος της προπόνησης ο Μεντίλ

Με δύο απουσίες θα αγωνιστεί στην έδρα του Κυπελλούχου ΟΦΗ ο Άρης του Μιχάλη Γρηγορίου, ενώ ενδέχεται να προλάβει να είναι έτοιμος για την αναμέτρηση της 3ης αγωνιστικής των PlayOff 5-8 ο Χαμζά Μεντίλ.

Αν και πλέον δεν διεκδικούν την έξοδό τους στην Ευρώπη, λόγω του νικητήριου τελικού Κυπέλλου των Κρητικών κόντρα στον ΠΑΟΚ, οι υποχρεώσεις δεν έχουν σταματήσει εξ ολοκλήρου για τους «κιτρινόμαυρους», που έχουν ακόμη τέσσερα παιχνίδια μέχρι τη λήξη της σεζόν.

Αρχικά, θα κληθούν να παίξουν στο Παγκρήτιο Στάδιο ενάντια στην ομάδα του Χρήστου Κόντη που βρίσκεται στον 7ο ουρανό μετά από το θρίαμβο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου.

Ο Άρης θα ταξιδέψει στην Κρήτη, χωρίς να έχει στη διάθεσή του, τους Λορέν Μορόν και Μάρτιν Χόνγκλα, ενώ ο Χαμζά Μεντίλ έβγαλε μέρος της σημερινής προπόνησης και η κατάστασή του θα επαναξιολογηθεί τις επόμενες ημέρες.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης:

«Πρωινή προπόνηση περιλάμβανε το πρόγραμμα της Πρωτομαγιάς για τους ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ ενόψει της αναμέτρησης με τον Ο.Φ.Η. (03/05, 17:00), στο πλαίσιο της 3ης Αγωνιστικής των «Stoiximan Super League Playoffs».

Ο Χαμζά Μεντίλ ακολούθησε μέρος του προγράμματος και στη συνέχεια έκανε ατομικό, ενώ οι Λορέν Μορόν και Μάρτιν Χόνγκλα συνέχισαν και σήμερα τα προγράμματά τους (ατομικό και συντηρητικό πρόγραμμα αντίστοιχα).

Αύριο, Σάββατο, με την προπόνηση που είναι προγραμματισμένη για το πρωί ολοκληρώνεται η προετοιμασία της ομάδας μας για το κυριακάτικο παιχνίδι στο Παγκρήτιο Στάδιο».

