Τραυματισμός 27χρονης Πολωνής στη μαρίνα Αλίμου σε τουριστικό σκάφος

Απρόσμενη εξέλιξη είχαν οι διακοπές στην Ελλάδα για μια 27χρονη τουρίστρια από την Πολωνία, η οποία τραυματίστηκε σήμερα το πρωί στη μαρίνα Αλίμου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η νεαρή γυναίκα τραυματίστηκε στο δεξί γόνατο, ενώ βρισκόταν πάνω σε επαγγελματικό τουριστικό σκάφος που ήταν ελλιμενισμένο στη μαρίνα.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε την 27χρονη στο Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών, όπου και παραμένει για νοσηλεία.

Τα ακριβή αίτια του τραυματισμού δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί. Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το Α’ Λιμενικό Τμήμα Φλοίσβου του Λιμεναρχείου Σαρωνικού.

Οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται για ατύχημα ή αν προκύπτουν ζητήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία του σκάφους.