Ευσταθία Τσαπαρέλη: “Η γέννηση του γιου μου με άλλαξε ως άνθρωπο και, μοιραία, με “μεγάλωσε” ως ηθοποιό”
Με αφορμή τη συμμετοχή στην σειρά “Μπαμπά σ’ αγαπώ” του Alpha, η Ευσταθία Τσαπαρέλη παραχώρησε στο ένθετο Οθόνη και τη δημοσιογράφο Μαρία Κυπραίου.
Μάλιστα, μεταξύ άλλων, η όμορφη ηθοποιός μίλησε για τις προκλήσεις στον καλλιτεχνικό χώρο καθώς και για τις σημαντικότερες στιγμές της διαδρομής της.
Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση στο επάγγελμα;
Η αβεβαιότητα και η συνεχής αλλαγή συνεργατών. Όπως φυσικά και η διαχείριση της αποτυχίας και της επιτυχίας για τη διατήρηση της ακεραιότητα σου.
Ποια συμβουλή θα έδινες σε νέους ηθοποιούς;
Να ζουν τη ζωή τους και να γεμίζουν εμπειρίες. Να εξελίσσονται συνεχώς, εντός και εκτός δουλειάς.
Στην πορεία σου μέχρι τώρα, ποιοι σταθμοί θεωρείς ότι υπήρξαν οι πιο σημαντικοί για σένα;
Η εισαγωγή μου στη σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος αλλά και η γέννηση του γιου μου, που με άλλαξε ως άνθρωπο και, μοιραία, με “μεγάλωσε” ως ηθοποιό.
