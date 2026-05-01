Ευσταθία Τσαπαρέλη: “Η γέννηση του γιου μου με άλλαξε ως άνθρωπο και, μοιραία, με “μεγάλωσε” ως ηθοποιό”

Με αφορμή τη συμμετοχή στην σειρά “Μπαμπά σ’ αγαπώ” του Alpha, η Ευσταθία Τσαπαρέλη παραχώρησε στο ένθετο Οθόνη και τη δημοσιογράφο Μαρία Κυπραίου.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, η όμορφη ηθοποιός μίλησε για τις προκλήσεις στον καλλιτεχνικό χώρο καθώς και για τις σημαντικότερες στιγμές της διαδρομής της.

Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση στο επάγγελμα;

Η αβεβαιότητα και η συνεχής αλλαγή συνεργατών. Όπως φυσικά και η διαχείριση της αποτυχίας και της επιτυχίας για τη διατήρηση της ακεραιότητα σου.

Ποια συμβουλή θα έδινες σε νέους ηθοποιούς;

Να ζουν τη ζωή τους και να γεμίζουν εμπειρίες. Να εξελίσσονται συνεχώς, εντός και εκτός δουλειάς.

Στην πορεία σου μέχρι τώρα, ποιοι σταθμοί θεωρείς ότι υπήρξαν οι πιο σημαντικοί για σένα;

Η εισαγωγή μου στη σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος αλλά και η γέννηση του γιου μου, που με άλλαξε ως άνθρωπο και, μοιραία, με “μεγάλωσε” ως ηθοποιό.