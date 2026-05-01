Τι γιορτάζουμε την Πρωτομαγιά και πώς καθιερώθηκε ο όρος “εργατική”

Η 1η Μαΐου είναι διεθνώς καθιερωμένη ως ημέρα αφιερωμένη στους εργατικούς αγώνες, γνωστή ως Εργατική Πρωτομαγιά. Σε όλο τον κόσμο, η ημέρα αυτή συνδέεται με πορείες, απεργίες και διεκδικήσεις εργατικών δικαιωμάτων. Πίσω από τη συμβολική αυτή ημερομηνία, ωστόσο, κρύβεται μια δραματική ιστορία που λίγοι γνωρίζουν σε βάθος.

Η Πρωτομαγιά τιμά τη μνήμη μιας αιματηρής εξέγερσης που έλαβε χώρα στο Σικάγο το 1886 και έμεινε στην ιστορία ως η «Σφαγή του Χάιμαρκετ». Την περίοδο εκείνη, δεκάδες χιλιάδες εργάτες στις Ηνωμένες Πολιτείες βγήκαν στους δρόμους ζητώντας καλύτερες συνθήκες εργασίας και τη θέσπιση του οκταώρου. Το κεντρικό τους σύνθημα ήταν: «8 ώρες δουλειά, 8 ώρες ξεκούραση, 8 ώρες ύπνο».

Στις 4 Μαΐου, κατά τη διάρκεια μιας ειρηνικής διαδήλωσης στην πλατεία Χάιμαρκετ του Σικάγο, μια έκρηξη βόμβας προκάλεσε χάος και βία. Από την έκρηξη και τις συγκρούσεις που ακολούθησαν, σκοτώθηκαν επτά αστυνομικοί και τέσσερις διαδηλωτές, ενώ περισσότεροι από 70 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Στην Ελλάδα, η πρώτη οργανωμένη εργατική Πρωτομαγιά πραγματοποιήθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα. Το 1892 και 1893, περίπου 2.000 εργάτες κατέβηκαν σε πορείες διεκδικώντας οκτάωρη εργασία, καθιέρωση της Κυριακής ως αργία και κρατική προστασία σε περιπτώσεις εργατικών ατυχημάτων. Από τότε, η Πρωτομαγιά έχει θεσμοθετηθεί ως επίσημη αργία, με τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα να παραμένει κλειστός.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει και η εξέγερση του Μαΐου του 1936 στη Θεσσαλονίκη, όταν οι καπνεργάτες ξεσηκώθηκαν μετά την απόρριψη των αιτημάτων τους. Κατέλαβαν εργοστάσια και συνέχισαν τις κινητοποιήσεις με την υποστήριξη συναδέλφων τους. Οι συγκρούσεις με τις δυνάμεις της τάξης κατέληξαν σε τραγωδία, με οκτώ εργάτες να χάνουν τη ζωή τους από πυρά της χωροφυλακής.

Παράλληλα με τη μαχητική της διάσταση, η Πρωτομαγιά έχει και τις ρίζες της στην αρχαιότητα, καθώς αποτελούσε εορτή της Άνοιξης και της αναγέννησης της φύσης. Τα Ανθεστήρια, η αρχαιοελληνική γιορτή των λουλουδιών, τελούνταν αρχικά στην Αθήνα και αργότερα σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, με πομπές που πρόσφεραν άνθη στους θεούς.

Σήμερα, η Πρωτομαγιά αποτελεί μια ημέρα διπλής σημασίας: τιμούμε τους αγώνες για τα εργασιακά δικαιώματα και παράλληλα γιορτάζουμε την ομορφιά της φύσης και τον ερχομό της άνοιξης.