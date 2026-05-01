Σε απεργιακό κλοιό σήμερα η Θεσσαλονίκη λόγω των κινητοποιήσεων για την εργατική Πρωτομαγιά

Απεργιακές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα διοργανώνουν συνδικαλιστικές οργανώσεις, πρωτοβάθμια σωματεία, Ομοσπονδίες, Εργατικά Κέντρα και Συνομοσπονδίες για την εργατική Πρωτομαγιά σήμερα Πέμπτη.

ΓΣΕΕ, ΕΚΘ, ΠΑΜΕ, Εργατικά Σωματεία, Ομοσπονδίες και Συλλογικότητες καλούν στην 24ωρη γενική απεργία και στα συλλαλητήρια των συνδικάτων που θα πραγματοποιηθούν σήμερα στη Θεσσαλονίκη.

Να συμμετάσχουν στην απεργιακή συγκέντρωση για την Εργατική Πρωτομαγιά στις 10:30 στο Ε.Κ.Θ. στην πορεία που θα ακολουθήσει και στην κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του Εργάτη (μπροστά από το σταθμό «Βενιζέλου» του Μετρό Θεσσαλονίκης), καλεί τους εργαζόμενους το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

«Συμμετέχουμε μαζικά στην απεργιακή συγκέντρωση την Παρασκευή 1η Μαΐου 2026, ημέρα 24ωρης απεργίας που προκήρυξε η ΓΣΕΕ υλοποιώντας την απόφαση του πρόσφατου Συνεδρίου της, στις 10:30 το πρωί μπροστά στο Εργατικό Κέντρο. Θα ακολουθήσει πορεία και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο Πεσόντων Εργατών (μπροστά από το σταθμό «Βενιζέλου» του Μετρό Θεσσαλονίκης). Η φετινή Πρωτομαγιά δεν είναι μόνο ημέρα μνήμης. Είναι ημέρα σύγχρονης διεκδίκησης σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει, συχνά εις βάρος της ασφάλειας και της αξιοπρέπειας των εργαζομένων, με τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις να αποτελούν όχι απλώς μια πρόκληση αλλά και μια απειλή για χιλιάδες θέσεις εργασίας. Οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι της Θεσσαλονίκης διεκδικούμε και απαιτούμε: «εργασιακή αξιοπρέπεια, δίκαιες αμοιβές και ποιότητα ζωής», αναφέρει στην ανακοίνωσή του το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

Την ίδια ώρα (10:30) εργατικά σωματεία και το ΠΑΜΕ θα πραγματοποιήσουν απεργιακή συγκέντρωση στο άγαλμα Βενιζέλου. «Την 1η Μάη του 2026 πιάνουμε το κόκκινο νήμα που συνδέει τους αγώνες της τάξης μας για “έναν κόσμο στο μπόι των ονείρων και των ανθρώπων”. Βαδίζουμε στον δρόμο της ανατροπής που χάραξαν οι ήρωες και πρωτοπόροι της ταξικής πάλης, από τους εργάτες του Σικάγο του 1886 μέχρι τους 200 κομμουνιστές που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή την Πρωτομαγιά του 1944. Τώρα είναι η ώρα να βγει με ορμή στο προσκήνιο η εργατική τάξη, να συγκρουστεί με την πολιτική του κέρδους, που εγκληματεί καθημερινά στους χώρους δουλειάς, τσακίζει μισθούς, εργασιακά και λαϊκά δικαιώματα, που σέρνει τον λαό στα σφαγεία του ιμπεριαλιστικού πολέμου. Ρίχνουμε όλες μας τις δυνάμεις για την επιτυχία της απεργίας της 1ης Μάη, για να πλημμυρίσουν όλοι οι δρόμοι της χώρας με απεργούς, για να φτάσει σε κάθε εργαζόμενο και χώρο δουλειάς το ελπιδοφόρο μήνυμα της οργάνωσης, της αγωνιστικής ανάτασης και μάχης όπως εκφράστηκε στη μεγαλύτερη πανεργατική σύσκεψη που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα, στις 4 Απρίλη, στην Καισαριανή», αναφέρει μεταξύ άλλων το ΠΑΜΕ στο κάλεσμα για τη σημερινή απεργιακή κινητοποίηση.

Επίσης στις 10:30, Συλλογικότητες, Εργατικά Σωματεία και άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου καλούν σε συγκέντρωση στις 10:30, στην πλατεία Καμάρας. «Η εργατική Πρωτομαγιά διαχρονικά αποτελεί κορυφαίο ορόσημο για την εργατική τάξη, μέρα-σύμβολο στον αγώνα των εργαζομένων για δουλειά και ζωή με δικαιώματα , για κοινωνική απελευθέρωση όλου του κόσμου. Μέρα μνήμης και πάλης για δουλειά και ζωή με δικαιώματα ,για ειρήνη και αλληλεγγύη των λαών, για την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Τη φετινή πρωτομαγιά η εργατική τάξη στη χώρα μας και σ’ όλο τον κόσμο βρίσκεται αντιμέτωπη με την απειλή του πολέμου, οι ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί απειλούν ακόμη και με γενικευμένο πόλεμο. Ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας είναι στον 4ο χρόνο, ενώ στο επίκεντρο αυτή την περίοδο είναι πάλι η Μέση Ανατολή, με την εξελισσόμενη-μετά την υποτιθέμενη εκεχειρία, γενοκτονία στη Γάζα, αλλά και στην Δυτική Όχθη, τη μετατροπή του Λιβάνου σε Γάζα και του Ιράν σε Λίβανο! Το λογαριασμό τον πληρώνουν οι λαοί, με απώλειες ανθρώπινων ζωών, όπως στο Ιράν, Λίβανο, Παλαιστίνη, αλλά και οικονομικά, με την άνοδο των τιμών και τους προϋπολογισμούς, ασφυκτικά εξαρτημένους από την στρατηγική REARM EUROPE», σημειώνει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή της η Γ’ ΕΛΜΕ για τη συγκέντρωση στην πλατεία Καμάρας.