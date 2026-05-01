Ηλεία: “Ο θεός σε ήθελε κοντά του” – Το σπαρακτικό αντίο της μητέρας του 13χρονου που σκοτώθηκε με πατίνι

Σε σοκ παραμένει η κοινωνία στα Μακρίσια Ηλείας από τον θάνατο του 13χρονου Κωνσταντίνου όταν το πατίνι που οδηγούσε συγκρούστηκε μετωπικά με ένα αγροτικό αυτοκίνητο.

Τα Μακρίσια έχουν βυθιστεί στο πένθος και σήμερα Πρωτομαγιά στις 11 το πρωί στον ιερό ναό Αγίου Νικολάου Μακρισίων στην Ηλεία, οι γονείς του, συγγενείς και φίλοι θα αποχαιρετήσουν τον 13χρονο Κωνσταντίνου που σκοτώθηκε οδηγώντας το αγαπημένο του πατίνι.

Λίγες ώρες πριν την κηδεία, η μητέρα του Κωνσταντίνου έκανε μια νέα ανάρτηση στα social media αποχαιρετώντας το αγγελούδι της. Η ανάρτηση συνοδεύεται από κοινές τους φωτογραφίες από ανέμελες στιγμές όταν όλα ήταν διαφορετικά. «Σε λίγες ώρες θα σε πάω στο τελευταίο σου ταξίδι αγάπη μου … Δεν προλάβαμε.. Κάναμε σχέδια για τις διακοπές μας φέτος αλλά ο Θεός σε ήθελε εκεί κοντά του… Κωνσταντίνουλη μου μικρέ μου μαχητή άγγελε μου… Ήδη λείπεις…», γράφει χαρακτηριστικά.

Όλος ο νομός Ηλείας δεν μπορεί να πιστέψει την τραγωδία… Οι συμμαθητές του 13χρονου Κωνσταντίνου είναι απαρηγόρητοι και πολλοί από αυτούς βρέθηκαν στο σημείο του δυστυχήματος και άφησαν λουλούδια στην μνήμη του φίλου τους που δεν θα ξαναδούν.

Υπενθυμίζεται ότι το τροχαίο δυστύχημα με πατίνι σημειώθηκε την Τετάρτη (29.04.2026) σε δρόμο στα Μακρίσια, όπου ο 13χρονος Κωνσταντίνος τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και τελικά κατέληξε.

Το παιδί, στην προσπάθειά του να αποφύγει παρκαρισμένο αυτοκίνητο, συγκρούστηκε μετωπικά με διερχόμενο όχημα.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα τον βαρύ τραυματισμό του ανηλίκου. Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο, το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο Κρεστένων.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή, ο 13χρονος υπέκυψε στα τραύματά του, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του.

