ΗΠΑ: Εκτελέστηκαν δύο θανατοποινίτες σε Φλόριντα και Τέξας

THESTIVAL TEAM

Δυο άνδρες καταδικασμένοι στην εσχάτη των ποινών εκτελέστηκαν χθες Πέμπτη στον νότο των ΗΠΑ, αντίστοιχα στις πολιτείες Φλόριντα και Τέξας, ο πρώτος αφού πέρασε σχεδόν 50 χρόνια εν αναμονή της θανάτωσής του.

Στη Φλόριντα, ο Τζέιμς Χίτσκοκ, 70 ετών, είχε καταδικαστεί σε θάνατο το 1977, για υπόθεση φόνου μια χρονιά νωρίτερα, με θύμα τη Σίνθια Ντρίγκερς, 13 ετών, προγονή του αδελφού του. Δήλωνε αθώος για τον φόνο, που έλεγε ότι διαπράχθηκε από τον αδελφό του. Εκτελέστηκε στις 18:12.

Στο Τέξας, ο Τζέιμς Μπρόουντναξ, 37 ετών, είχε καταδικαστεί σε θάνατο το 2008, για τους φόνους δυο μουσικών παραγωγών, του Στίβεν Σουάν και του Μάθιου Μπάτλερ. Εκτελέστηκε στις 18:47.

Οι δυο εκτελέσεις αύξησαν στις δέκα το σύνολο από την αρχή της χρονιάς στις ΗΠΑ. Σε όλες χρησιμοποιήθηκαν θανατηφόρα ενέσιμα διαλύματα. Οι περισσότερες–έξι–έγιναν στη Φλόριντα.

Την περασμένη χρονιά στις ΗΠΑ έγιναν συνολικά 47 εκτελέσεις· ο αριθμός τους ήταν υπερδιπλάσιος σε σύγκριση με τις περίπου είκοσι τον χρόνο κατά μέσον όρο την τελευταία δεκαετία κι ο υψηλότερος μετά τις 52 το 2009. Οι περισσότερες έγιναν στη Φλόριντα (19).

Στη μεγάλη πλειονότητά τους, οι εκτελέσεις στη χώρα γίνονται με θανατηφόρα ενέσιμα διαλύματα–39 το 2025. Πέντε έγιναν με πρόκληση ασφυξίας διά της εισπνοής αζώτου, μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στον κόσμο στην Αλαμπάμα (νότια) το 2024 και ειδικοί του ΟΗΕ χαρακτηρίζουν μορφή «βασανιστηρίου». Άλλες τρεις έγιναν από εκτελεστικά αποσπάσματα στη Νότια Καρολίνα, για πρώτη φορά στις ΗΠΑ από το 2010.

Η ποινή του θανάτου έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 αμερικανικές πολιτείες. Σε άλλες τρεις–Καλιφόρνια, Όρεγκον, Πενσιλβάνια–εφαρμόζεται μορατόριουμ στην εφαρμογή της, δυνάμει αποφάσεων των κυβερνητών τους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Τροχαία και μοτοσυκλετιστές μοίρασαν κράνη σε οδηγούς δικύκλων – Βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Νετανιάχου για ακτιβιστές: “Οι υποστηρικτές της Χαμάς θα συνεχίσουν να βλέπουν τη Γάζα στο YouTube”

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Εκκενώθηκε σιδηροδρομικός σταθμός στο Λονδίνο: Επιβάτες αισθάνθηκαν αδιαθεσία, υποψία για διαρροή αερίου

LIFESTYLE 16 ώρες πριν

Βασίλης Ζούλιας: Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου θα λέγαμε ότι είναι η Μέριλιν Μονρόε της ελληνικής τηλεόρασης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

Μαρινάκης για υποκλοπές: Περιμένουμε το αίτημα για Εξεταστική – Θα τη μελετήσουμε και θα τοποθετηθούμε

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

Καρφιά Φάμελλου για ΠΑΣΟΚ: “Θα τους ανατρέψουμε ή θα συνεργαστείτε μαζί τους;”