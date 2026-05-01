Η Καλαμαριά γιορτάζει την Πρωτομαγιά δίπλα στη θάλασσα – Με γλέντια το τελευταίο τριήμερο της Ανθοκομικής Έκθεσης

THESTIVAL TEAM

Η Πρωτομαγιά βρίσκει την Καλαμαριά ανθισμένη και γεμάτη ζωή, στην 38η Ανθοκομική Έκθεση, που κορυφώνεται με ένα πλούσιο εορταστικό τριήμερο γεμάτο μουσική, παράδοση και αυθεντικό γλέντι, δίπλα στη θάλασσα.

Ο Δήμος Καλαμαριάς προσκαλεί όλους τους πολίτες και επισκέπτες να γιορτάσουν την Πρωτομαγιά και το τελευταίο τριήμερο της Έκθεσης, με εκδηλώσεις που αναδεικνύουν τον πολιτισμό και τη συλλογική χαρά.

Πρόγραμμα τριημέρου

Παρασκευή 1 Μαΐου
19:00 – Λαϊκό γλέντι με την ορχήστρα «Το Λαϊκόν»
Σάββατο 2 Μαΐου
19:00 – Παραδοσιακό γλέντι με τους Anise Ensemble
Κυριακή 3 Μαΐου
19:00 – Ποντιακό γλέντι με την Ένωση Ποντίων Καλαμαριάς και το Σύλλογο Καυκασίων Καλαμαριάς «Ο Προμηθέας», με τη συμμετοχή της χορωδίας τους

Η Ανθοκομική Έκθεση Καλαμαριάς, ένας θεσμός με μακρά ιστορία, αποτελεί κάθε χρόνο σημείο αναφοράς για την πόλη, συνδυάζοντας τη φύση με τον πολιτισμό και τη διασκέδαση.

