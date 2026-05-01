Ηλεκτρική ενέργεια: Σταθερά τιμολόγια παρά την κρίση – Τι κρατά χαμηλές τις τιμές

Η σταθερότητα στα τιμολόγια της ΔΕΗ για το Μάιο, που ανακοινώθηκαν την Πέμπτη, αντικατοπτρίζει αφενός την υψηλή διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών που συγκράτησε τις τιμές χονδρικής, αφετέρου την εκπτωτική πολιτική της ΔΕΗ και άλλων προμηθευτών που συνεχίζεται και τον επόμενο μήνα.

Η εικόνα από την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας συνολικά τους τελευταίους, παρά τη διεθνή κρίση και την άνοδο της τιμής του φυσικού αερίου, είναι ότι οι τιμές χονδρικής παραμένουν σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες.

Συγκεκριμένα:

-Τον Απρίλιο μέχρι στιγμής η μέση τιμή κυμαίνεται στα 100 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

-Το Μάρτιο η τιμή ήταν 95 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

-Στο διάστημα Οκτωβρίου – Ιανουαρίου κυμάνθηκε μεταξύ 106 και 110 ευρώ και πέρυσι το Μάρτιο ήταν 106 ευρώ. Αιτίες για τη συγκράτηση των τιμών είναι η αυξημένη συμμετοχή των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα, οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες της εποχής (υψηλή παραγωγή από ανανεώσιμες και χαμηλή ζήτηση) και η αυτοσυγκράτηση της πλειονότητας των προμηθευτών κατά τον καθορισμό της τιμολογιακής τους πολιτικής.

Σε επίπεδο λιανικής η κυριότερη εξέλιξη είναι η στροφή των καταναλωτών στα σταθερά (“μπλε”) τιμολόγια που ενισχύθηκε το 2025. Στο τέλος του έτους σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, περισσότεροι από 1,65 εκατ. μετρητές είχαν ενταχθεί σε σταθερά τιμολόγια, έναντι 867 χιλ. τον Ιανουάριο εξασφαλίζοντας έτσι προστασία από τις όποιες ανατιμητικές τάσεις ήθελε προκύψουν.

Ο συνδυασμός της εικόνας χονδρικής και λιανικής είναι ο λόγος για τον οποίο επί του παρόντος δεν τέθηκε ζήτημα επιδότησης των λογαριασμών ρεύματος, όπως είχε γίνει κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης οπότε οι τιμές είχαν φθάσει σε πολύ υψηλότερα επίπεδα.

Αντίθετα στα υγρά καύσιμα, οι τιμές παραμένουν σε υψηλά επίπεδα όπως και η αβεβαιότητα για τη διαμόρφωσή τους το προσεχές διάστημα καθώς οι διεθνείς τιμές κινούνται σε επίπεδα – ρεκόρ τετραετίας. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης που ξεπέρασε τα 2,07 ευρώ το λίτρο στις αρχές Απριλίου τώρα κυμαίνεται κοντά στα 2 ευρώ ενώ το ντίζελ κίνησης που είχε υπερβεί και τα 2,1 ευρώ το λίτρο, έχει υποχωρήσει κάτω από 1,9 ευρώ, με τη συνδρομή τόσο της κρατικής επιδότησης ύψους 20 λεπτών ανά λίτρο που θα συνεχιστεί και τον Μάιο, όσο και του πλαφόν στα περιθώρια κέρδους χονδρικής και λιανικής.