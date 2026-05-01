Γκουτέρες: Το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ στραγγαλίζει την παγκόσμια οικονομία

«Η αδυναμία των πλοίων να διέλθουν με ασφάλεια από τα Στενά του Ορμούζ διαταράσσει τις αγορές ενέργειας, μεταφορών, μεταποίησης και τροφίμων και στραγγαλίζει την παγκόσμια οικονομία» δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, ζητώντας διάλογο και «λύσεις που θα μας τραβήξουν πίσω από το χείλος του γκρεμού».

Σε ανάρτησή του, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, τόνισε ότι η αδυναμία ασφαλούς διέλευσης πλοίων από το κρίσιμο αυτό θαλάσσιο πέρασμα διαταράσσει καίριους τομείς της παγκόσμιας οικονομίας, όπως η ενέργεια, οι μεταφορές, η βιομηχανική παραγωγή και η τροφοδοσία.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οι συνέπειες της κρίσης επιδεινώνονται «με κάθε ώρα που περνά», απευθύνοντας έκκληση για διάλογο και εξεύρεση λύσεων που θα αποτρέψουν περαιτέρω κλιμάκωση.