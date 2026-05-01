Γκουτέρες: Το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ στραγγαλίζει την παγκόσμια οικονομία
«Η αδυναμία των πλοίων να διέλθουν με ασφάλεια από τα Στενά του Ορμούζ διαταράσσει τις αγορές ενέργειας, μεταφορών, μεταποίησης και τροφίμων και στραγγαλίζει την παγκόσμια οικονομία» δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, ζητώντας διάλογο και «λύσεις που θα μας τραβήξουν πίσω από το χείλος του γκρεμού».
Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οι συνέπειες της κρίσης επιδεινώνονται «με κάθε ώρα που περνά», απευθύνοντας έκκληση για διάλογο και εξεύρεση λύσεων που θα αποτρέψουν περαιτέρω κλιμάκωση.