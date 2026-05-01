Σδούκου: Η αντιπολίτευση δεν μπορεί να αντιπαρατεθεί πολιτικά και καλλιεργεί κλίμα δήθεν "κατάλυσης του κράτους"

Βολές προς την αντιπολίτευση εξαπέλυσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, Αλεξάνδρα Σδούκου σημειώνοντας ότι δεν μπορεί να αντιαπρατεθεί πολιτικά.

Ειδικότερα, η κα Σδούκου μιλώντας στο Mega σημείωσε αναφορικά με το αν θα συσταθεί προανακριτική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις περιπτώσεις του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιου Λιβανού και της πρώην υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή, ότι δεν έχει αποφασιστεί ακόμη.

Ωστόσο η κα Σδούκου αναφερόμενη στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ, επεσήμανε ότι όταν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις βεβαίως και πρέπει να συσταθεί προανακριτική επιτροπή και υπογράμμισε ότι «πρέπει να στοιχειοθετείται αξιόποινο».

Απαντώντας στις αιτιάσεις της αντιπολίτευση η Αλ. Σδούκου επεσήμανε ότι «επειδή δεν μπορεί να αντιπαρατεθεί πολιτικά», καλλιεργεί ένα άρρωστο κλίμα δήθεν περί «κατάλυσης του κράτους, απαξίωσης της δικαιοσύνης, πολιτικής σήψης και διαφθοράς».

Αναφερόμενη στην υπόθεση των υποκλοπών, η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ σημείωσε ότι έχει ήδη κριθεί δύο φορές από τη δικαιοσύνη και ότι επίκειται το εφετείο.

«Άλλοι είναι αυτοί που υπονομεύουν τις αποφάσεις της δικαιοσύνης» σημείωσε η κα Σδούκου και πρόσθεσε ότι η ΝΔ σέβεται απόλυτα όλους τους θεσμούς είτε αυτοί είναι η ευρωπαϊκή εισαγγελία είτε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου.

Αλεξάνδρα Σδούκου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Στο αυτόφωρο το ζευγάρι που τα έκανε γυαλιά-καρφιά στη ΔΥΠΑ Βέροιας – Αφέθηκαν ελεύθεροι

ΥΓΕΙΑ 11 ώρες πριν

Οι τροφές που δεν πρέπει ποτέ να τρως το πρωί

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

Μ. Θεμιστοκλέους: Εκδίδεται η προκήρυξη για 1.000 μόνιμες θέσεις γιατρών στα νοσοκομεία όλης της χώρας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Αυστηρότερα τα μέτρα ασφαλείας στο δικαστικό μέγαρο μετά τις πρόσφατες επιθέσεις

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Σε θάνατο καταδικάστηκε ο άνδρας που σκότωσε τέσσερα νήπια σε βρεφονηπιακό σταθμό στην Ουγκάντα

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 14 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ζωντάνεψαν τα 40 χρόνια της Πειραματικής Σκηνής της “Τέχνης” στο Τελλόγλειο με έξι αφηγήσεις