Επιχείρηση για ανήλικους στην Καλαμαριά: Έλεγχοι σε 95 άτομα και καταστήματα για αλκοόλ και παραβατικότητα

Ειδική επιχειρησιακή δράση για την πρόληψη της παραβατικότητας ανηλίκων και την αποτροπή κατανάλωσης αλκοόλ υλοποιήθηκε στην Καλαμαριά από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε κατά τις βραδινές ώρες της Πέμπτης μέχρι το πρωί της Παρασκευής με τη συμμετοχή αστυνομικών της Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, σε περιοχές της Καλαμαριάς.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων:

Ελέγχθηκαν συνολικά 95 άτομα
Από αυτά, οι 93 ήταν ανήλικοι
Ελέγχθηκαν 6 καταστήματα

Στόχος της δράσης ήταν η συλλογή στοιχείων και η χαρτογράφηση της κίνησης ανηλίκων που ενδέχεται να εμπλέκονται σε περιστατικά παραβατικότητας, καθώς και η πρόληψη της κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν θα αξιολογηθούν και θα αξιοποιηθούν για τον σχεδιασμό στοχευμένων παρεμβάσεων σε περιοχές όπου παρατηρείται αυξημένη συγκέντρωση περιστατικών νεανικής παραβατικότητας.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι ανάλογες δράσεις θα συνεχιστούν, με έμφαση στην πρόληψη και την αντιμετώπιση του φαινομένου της νεανικής εγκληματικότητας.

