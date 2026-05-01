Νέες επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών ανοιχτά της Κρήτης

Σε εξέλιξη βρίσκονται από το πρωί της Παρασκευής δύο επιχειρήσεις διάσωσης και μεταφοράς αλλοδαπών που εντοπίστηκαν από ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού, 34 και 35 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, στη μία λέμβο επέβαιναν 40 άτομα και στη δεύτερη 32, που αυτή την ώρα μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

Δυτικά της περιοχής Μύρτος του Δήμου Ιεράπετρας και πιο συγκεκριμένα στην παραλία Καλικοβρέχτης, αποβιβάστηκαν περίπου 30 αλλοδαποί, οι οποίοι εντοπίστηκαν να κινούνται προς τον επαρχιακό δρόμο της περιοχής, όπου έχουν ήδη σπεύσει και λιμενικές και αστυνομικές αρχές.

