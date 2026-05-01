Με αρματαγωγό έφτασαν στην Κρήτη οι 175 ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα “Global Sumud Flotilla” – Δείτε εικόνες

Στην Κρήτη έφτασε το πρωί της Παρασκευής ο στολίσκος των 175 ακτιβιστών «Global Sumud Flotilla» που κατευθύνονταν προς τη Γάζα, πριν αυτός αναχαιτιστεί από ισραηλινές δυνάμεις.

Οι ακτιβιστές, άνδρες και γυναίκες διαφορετικών εθνικοτήτων -ανάμεσά τους και Έλληνες- μεταφέρθηκαν με αρματαγωγό σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Αθερινόλακκου στο Λασίθι. Από εκεί, σκάφη του Λιμενικού τους παρέλαβαν και τους μετέφεραν στο λιμάνι, όπου τους ανέμεναν λεωφορεία για την μετακίνησή τους στο εσωτερικό της Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, τελικός προορισμός είναι το Ηράκλειο, όπου προβλέπεται να φιλοξενηθούν προσωρινά. Στη συνέχεια αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες για την επιστροφή τους στις χώρες προέλευσής τους.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν δυνάμεις από όλη την Κρήτη, με τη συνδρομή του Λιμενικού Σώματος, της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλων αρμόδιων υπηρεσιών.

