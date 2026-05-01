Πάνος Καλίδης: Έχει γίνει συζήτηση να κάνουμε κάτι τηλεοπτικό μαζί με την σύζυγο μου

Αφενός στον Akyla και τον Θάνο Κιούση και αφετέρου στις τηλεοπτικές προτάσεις που έχει δεχθεί ο ίδιος μαζί με την σύζυγο του αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Πάνος Καλίδης στις νέες δηλώσεις που παραχώρησε στην κάμερα της εκπομπής Super Κατερίνα του Alpha την Πέμπτη.

«Έχει φαντασία αυτό το παιδί, μ’ αρέσει η φατσούλα του. Νομίζω ότι θα δει και η Ευρώπη αυτό» τόνισε αρχικά ο τραγουδιστής Πάνος Καλλίδης για τον Akyla.

«Φυσικά είναι υποβάθμιση για κάποιον ο οποίος ήταν παρουσιαστής να γίνει παίκτης ριάλιτι. Πολύ καλά έπραξε ο Θάνος Κιούσης και δεν πήγε στο YFSF».

«Έχει γίνει συζήτηση να κάνουμε κάτι τηλεοπτικό μαζί με την σύζυγο μου, αλλά δεν έχει προχωρήσει. Εμείς είμαστε έτοιμοι να κάνουμε πολλά πράγματα. Μόνο την καθημερινότητα μας να βγάλουμε εκεί, τις προστριβές που έχουμε σαν ζευγάρι και τον τρόπο που λύνουμε τα προβλήματα, νομίζω πως θα ενδιαφέρει τον κόσμο» παραδέχθηκε, παράλληλα, Πάνος Καλίδης στη νέα τηλεοπτική του συνέντευξη στον Alpha.

