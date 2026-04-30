Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Ανοίγει νέο κεφάλαιο στα Στενά του Ορμούζ μετά την ντροπιαστική αποτυχία των ΗΠΑ

Μήνυμα προς τον λαό του Ιράν, έστειλε σήμερα ο ανώτατος Ιρανός ηγέτης, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, με αφορμή την Ημέρα του Περσικού Κόλπου, για την εκδίωξη των πορτογαλικών δυνάμεων από τα Στενά του Ορμούζ το 1622.

Στο σπάνιο μήνυμά του ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ αναφέρθηκε και στις ΗΠΑ και στον πόλεμο που ξεκίνησαν με το Ισραήλ, πριν από 2 μήνες. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν έκανε λόγο για «ντροπιαστική αποτυχία των ΗΠΑ στο σχέδιό τους για το Ιράν», τονίζοντας πως ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο τόσο για τον Περσικό Κόλπο όσο και για τα Στενά του Ορμούζ.

«Σήμερα, δύο μήνες μετά τη μεγαλύτερη εκστρατεία και επιθετικότητα στην περιοχή και τη ντροπιαστική αποτυχία της Αμερικής στο δικό της σχέδιο, ένα νέο κεφάλαιο αναδύεται στον Περσικό Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ», ανέφερε ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

«Το λαμπρό μέλλον της περιοχής του Περσικού Κόλπου θα είναι ένα μέλλον χωρίς την Αμερική και θα υπηρετεί την πρόοδο, την ευημερία και τα συμφέροντα των λαών της», πρόσθεσε.

Το μήνυμα αναρτήθηκε από την κρατική υπηρεσία ειδήσεων του Ιράν, Islamic Republic News Agency (IRNA).

Η δήλωση του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ έρχεται λίγες ώρες μετά το δημοσίευμα του CNN το οποίο αναφέρει πως το Ιράν θα στείλει στις ΗΠΑ έως την Παρασκευή νέο σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου.

Αν και Ιράν και ΗΠΑ επιθυμούν να ακολουθήσουν τον δρόμο της διπλωματίας για τον τερματισμό των συγκρούσεων, μέχρι στιγμής, οι δύο πλευρές δεν έχουν «δώσει χέρια», με το μεγαλύτερο «αγκάθι» να παραμένει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει σχέδιο για επέκταση του μπλόκου στα λιμάνια του Ιράν, μία κίνηση που θα προκαλέσει αντίποινα, όπως «υπόσχονται» Ιρανοί αξιωματούχοι. Αυτό το σενάριο φαίνεται πως επιβεβαιώνει και η αναφορά του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ για την «νέα εποχή στα Στενά του Ορμούζ».

Η κατάσταση υγείας του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ παραμένει μυστήριο. Μετά την επίθεση που δέχθηκε στο σπίτι του, (στην οποία σκοτώθηκε και ο πρώην ανώτατος ηγέτης του Ιράν και πατέρας του, Αλί Χαμενεΐ) φέρεται πως παραμένει σε καταφύγιο, με τραύματα σε πρόσωπο και άκρα.

Την φροντίδα του φέρεται επίσης να έχει αναλάβει προσωπικά ο Ιρανός πρόεδρος και καρδιοχειρουργός, Μασούντ Πεζεσκιάν.