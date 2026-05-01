Άννα Ευθυμίου: Η κυβέρνηση με πράξεις αποδεικνύει ότι βρίσκεται δίπλα στους εργαζόμενους

«Η Εργατική Πρωτομαγιά είναι ημέρα μνήμης, αλλά αποτελεί και μια διαρκή υπενθύμιση ότι η πρόοδος στην εργασία κατακτάται μέσα από την ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου και μέσα από πολιτικές που προστατεύουν τα δικαιώματα των εργαζόμενων».

Αυτό δήλωσε, μεταξύ άλλων, η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ‘Άννα Ευθυμίου, επισκεπτόμενη το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, το πρωί, με αφορμή την Εργατική Πρωτομαγιά.

«Η κυβέρνηση με πράξεις αποδεικνύει ότι βρίσκεται δίπλα στους εργαζόμενους, προστατεύοντας τα εργασιακά τους δικαιώματα με σύγχρονα εργαλεία, όπως η ψηφιακή κάρτα εργασίας» υπογράμμισε η κ. Ευθυμίου και συνέχισε:

«Ταυτόχρονα, με στοχευμένες πολιτικές αυξάνει τους μισθούς τους, τόσο, κυρίαρχα, με την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, σύμφωνα με την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία, όσο και με την αύξηση του κατώτατου μισθού για έκτη συνεχόμενη χρονιά. Εργαζόμαστε για μία δίκαιη αγορά εργασίας, χωρίς αποκλεισμούς, με καλές και καλοπληρωμένες δουλειές, που θα δίνουν προοπτική και ελπίδα στις νέες και τους νέους μας να μείνουν στον τόπο μας και να προκόψουν».

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η υφυπουργός είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον πρόεδρο, τα μέλη της διοίκησης του ΕΚΘ και εκπροσώπους σωματείων, υπογραμμίζοντας ότι το υπουργείο παραμένει σταθερά δίπλα στους εργαζόμενους, ακούγοντας με προσοχή τις ανάγκες, τα προβλήματα και τα αιτήματά τους.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις σημαντικές πρωτοβουλίες που υλοποιήθηκαν το τελευταίο έτος για την ενίσχυση της απασχόλησης και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας.