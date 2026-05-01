Ζωή Κωνσταντοπούλου: Τιμούμε τους 200 της Καισαριανής – Χρέος μας να διεκδικήσουμε τις γερμανικές οφειλές

Στεφάνι στο μνημείο της Καισαριανής κατέθεσε αντιπροσωπεία της Πλεύσης Ελευθερίας, με επικεφαλής την πρόεδρο του κόμματος, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Σε δήλωσή της η κυρία Κωνσταντοπούλου σημείωσε ότι «η σημερινή μέρα είναι μέρα μνήμης, τιμής και περηφάνιας. Οι 200 της Καισαριανής, οι πρόγονοί μας, οι άνθρωποι που με βλέμμα αγέρωχο, αποφασιστικό, περήφανο βαδίσαν προς το θάνατο και δεν πρόδωσαν την πατρίδα τους, τις αρχές και τις αξίες τους, είναι εκείνοι στους οποίους οφείλουμε την ελευθερία μας. Τιμάμε τους ήρωες της Αντίστασης. Τιμάμε τους διακόσιους της Καισαριανής και δεν ξεχνάμε ότι η Ελλάδα, ο ελληνικός λαός, πλήρωσε βαρύ φόρο αίματος για την Αντίσταση. Γιατί δεν έσκυψαν οι πρόγονοί μας το κεφάλι».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υπογράμμισε ότι «είναι υποχρέωσή μας η ιερή να τους θυμόμαστε. Να θυμίζουμε στις νέες γενιές και στα μικρά παιδιά ότι εδώ που βρισκόμαστε δεν βρισκόμαστε τυχαία, αλλά βρισκόμαστε χάρη σε ηρωικούς αγώνες κάποιων ανθρώπων που αψήφησαν κινδύνους, αψήφησαν το θάνατο και μας κληροδότησαν την πιο περήφανη παρακαταθήκη, την παρακαταθήκη της ελευθερίας. Δεν ξεχνάμε ότι έχουμε χρέος προς τους ανθρώπους αυτούς. Έχουμε χρέος προς τους εαυτούς μας, προς το παρόν και το μέλλον, να διεκδικήσουμε ανυποχώρητα την καταβολή των γερμανικών οφειλών, την συμμόρφωση του κράτους της Γερμανίας στην υποχρέωση αποζημίωσης και αποκατάστασης για τα διεθνή εγκλήματα που διέπραξαν οι ναζί εναντίον της χώρας μας, εναντίον του λαού μας. Τιμάμε την Αντίσταση, τιμάμε τους διακοσίους της Καισαριανής, τιμάμε την Πρωτομαγιά του ’44. Θυμόμαστε, διεκδικούμε, αγωνιζόμαστε. Και στο τέλος πάντα η ελευθερία νικά».

