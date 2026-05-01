Στα 60 χλμ/ώρα η τελική ταχύτητα του πατινιού του 13χρονου που σκοτώθηκε στην Ηλεία

Νέες μαρτυρίες έρχονται στο φως σχετικά με το τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε στα Μακρίσια Ηλείας με θύμα τον 13χρονο Κωνσταντίνο που έχασε τη ζωή του, όταν το πατίνι του συγκρούστηκε με αγροτικό όχημα, το απόγευμα της Τετάρτης (29/04).

Σύμφωνα με πληροφορίες και μαρτυρίες ανθρώπων που γνώριζαν την οικογένεια, παρά τον περιορισμό ταχύτητας που είχε τοποθετήσει ο πατέρας του στο συγκεκριμένο πατίνι, έτσι ώστε η μέγιστη ταχύτητά του να μην ξεπερνάει τα 60 χιλιόμετρα, το οποίο ήταν και δώρο από την οικογένεια, το ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε ο 13χρονος παρέμενε ιδιαίτερα επικίνδυνο για την ηλικία του καθώς μπορούσε να αναπτύξει υψηλές ταχύτητες που δύσκολα μπορεί να διαχειριστεί ένας ανήλικος.

Σύμφωνα με το protothema.gr, ο 13χρόνος επιχείρησε να περάσει ανάμεσα από ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο και ένα αγροτικό αυτοκίνητο που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα. Στην προσπάθειά του αυτή δεν κατάφερε να διατηρήσει τον έλεγχο του πατινιού, με αποτέλεσμα να προσκρούσει στο μπροστινό μέρος του οχήματος. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και αποδείχθηκε μοιραία καθώς ο μαθητής τραυματίστηκε θανάσιμα.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι το πατίνι είχε δυνατότητα ανάπτυξης ταχύτητας έως και 80 χιλιόμετρα την ώρα. Ωστόσο, με τον περιορισμό που είχε τοποθετηθεί η ταχύτητα δεν ξεπερνούσε τα 60 χιλιόμετρα την ώρα, μια ταχύτητα που εξακολουθεί να θεωρείται ιδιαίτερα υψηλή για ένα παιδί.