Τραυματισμός 27χρονης τουρίστριας σε σκάφος στη μαρίνα Αλίμου – Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο

Περιστατικό τραυματισμού σημειώθηκε στη μαρίνα Αλίμου, με θύμα μία 27χρονη αλλοδαπή επιβάτιδα, υπήκοο Πολωνίας σήμερα το πρωί.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Λιμενική Αρχή Φλοίσβου ενημερώθηκε για τον τραυματισμό της γυναίκας στο δεξί γόνατο, ενώ αυτή επέβαινε σε επαγγελματικό τουριστικό σκάφος που βρισκόταν στη μαρίνα.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές, ενώ η τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Λαϊκό Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών, όπου και παραμένει νοσηλευόμενη.

Τα αίτια του τραυματισμού διερευνώνται, με την προανάκριση να βρίσκεται σε εξέλιξη από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Φλοίσβου του Λιμεναρχείου Σαρωνικού.

Περισσότερες πληροφορίες αναμένονται μετά την ολοκλήρωση της έρευνας.

