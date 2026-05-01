ΚΑΕ ΠΑΟΚ: Το κάλεσμα ενόψει Περιστερίου – “Για όλα όσα ζήσαμε και όλα όσα έρχονται!”

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Πρωτομαγιά στο γήπεδο έκαναν οι παίκτες του ΠΑΟΚ, οι οποίοι πλέον προετοιμάζονται για το επόμενο παιχνίδι με το Περιστέρι (03/05, 16:00) στην πρεμιέρα των φετινών play-offs της Stoiximan GBL.

Παράλληλα, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ απηύθηνε κάλεσμα προς τους φιλάθλους της για το παιχνίδι με την ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου, με στόχο το 1-0 στην σειρά. Στο εν λόγω μήνυμα, αναφέρει ότι η παρουσία του κόσμου στο γήπεδο θα λειτουργήσει ως μια επιβράβευση για τους κόπους της φετινής σεζόν, αλλά και αφετηρία για τις προκλήσεις που ακολουθούν τόσο στο φετινό πρωτάθλημα, αλλά και συνολικά από εδώ και στο εξής.

Αξίζει να επισημανθεί ότι η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της προσέλευσης των οικογενειών στο γήπεδο, διατηρεί την δωρεάν είσοδο για ανηλίκους μέχρι 15 ετών, ενώ τα εισιτήρια συνεχίζουν να διατίθενται μέσω της επίσημης ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Ο «Δικέφαλος» συνεχίζει την προετοιμασία του για τον πρώτο αγώνα των play-offs, με σκοπό να… προστατεύσει το σπίτι του και να κάνει το 1-0 προκειμένου να αποκτήσει προβάδισμα πρόκρισης στα ημιτελικά της GBL. Εφόσον η ομάδα του Παντελή Μπούτσκου καταφέρει να φτάσει εκεί, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Παναθηναϊκός-Μύκονος.

Αναλυτικά το μήνυμα της ΚΑΕ ΠΑΟΚ:

Πηγή: metrosport.gr

ΚΑΕ ΠΑΟΚ

