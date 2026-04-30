Υποκλοπές: Οι εισαγγελείς καταδικάζουν το ψήφισμα των δικηγόρων της Αθήνας για τον Τζαβέλλα του Αρείου Πάγου

Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος, σε ανακοίνωσή της καταδικάζει απερίφραστα την ληφθείσα κατά πλειοψηφία απόφαση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών περί υποβολής αιτήματος παραίτησης του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, με αφορμή τους χειρισμούς στην υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών.

Παράλληλα, η ΕΕΕ επισημαίνει ότι «η διατύπωση τέτοιου αιτήματος, εκτός κάθε συνταγματικά και νομοθετικά προβλεπόμενου πλαισίου, συνιστά ευθεία και ανεπίτρεπτη παρέμβαση στη λειτουργία της Δικαιοσύνης, προσβάλλει τον θεσμό και προσεγγίζει τα χαρακτηριστικά σοβαρής θεσμικής εκτροπής» και συνεχίζει η Ένωση:

«Η απονομή της Δικαιοσύνης διέπεται αποκλειστικά από το Σύνταγμα και τους νόμους και δεν υπόκειται σε πιέσεις ή παρεμβάσεις που επιχειρούν να επηρεάσουν τη δικαστική κρίση ή να υποκαταστήσουν τις θεσμοθετημένες διαδικασίες ελέγχου».

Ακόμη, η ΕΕΕ σημειώνει ότι «τέτοιες ενέργειες, ιδίως όταν εκδηλώνονται από θεσμικούς συλλειτουργούς της Δικαιοσύνης, πλήττουν ευθέως το κύρος της και διαταράσσουν την ισορροπία των λειτουργιών της Πολιτείας».

Κλείνοντας, την ανακοίνωσή της η ΕΕΕ, αναφέρει ότι «η ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης είναι αδιαπραγμάτευτη και η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος θα συνεχίσει να τη διαφυλάσσει με κάθε θεσμικά προβλεπόμενο μέσο, στηρίζοντας εμπράκτως τους λειτουργούς της Δικαιοσύνης, ανεξαρτήτως βαθμού, έναντι κάθε απόπειρας παρέμβασης ή αμφισβήτησης του έργου τους».

