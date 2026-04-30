Πάτρα: Νεκρός κρατούμενος στις φυλακές Αγίου Στεφάνου

Την τελευταία του πνοή άφησε κρατούμενος στις φυλακές Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα σήμερα Πέμπτη (30/4).

Σύμφωνα με το tempo24.news, πρόκειται για έναν 58χρονο Έλληνα, ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο κελί του από συγκρατούμενους.

Άμεσα ειδοποιήθηκε το ιατρικό προσωπικό των φυλακών, ωστόσο διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Πάτρα Φυλακές

