Βίντεο από τη διάσωση πληρώματος μετά την προσάραξη φορτηγού πλοίου στην Τουρκία εξαιτίας ισχυρής κακοκαιρίας

THESTIVAL TEAM

Φορτηγό πλοίο με σημαία Καμερούν προσάραξε ανοιχτά των ακτών της Σακάρια, στην Τουρκία, εξαιτίας ισχυρής κακοκαιρίας, με τις Αρχές να προχωρούν σε επιχείρηση διάσωσης των οκτώ μελών του πληρώματος.

Το περιστατικό σημειώθηκε, όταν το φορτηγό πλοίο παρασύρθηκε από ισχυρή καταιγίδα και κατέληξε να προσαράξει κοντά στην παραλία της πόλης.

Ακολούθησε επιχείρηση για την ασφαλή απομάκρυνση των οκτώ ναυτικών που επέβαιναν στο πλοίο. Η διάσωση ολοκληρώθηκε με επιτυχία γύρω στις 15:30, με όλους τους επιβαίνοντες να απομακρύνονται χωρίς προβλήματα.

Δείτε βίντεο:

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας των ναυτικών είναι καλή, ωστόσο μεταφέρθηκαν προληπτικά σε νοσοκομείο για εξετάσεις.

Τουρκία

