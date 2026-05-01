Βίντεο από τη διάσωση πληρώματος μετά την προσάραξη φορτηγού πλοίου στην Τουρκία εξαιτίας ισχυρής κακοκαιρίας

Φορτηγό πλοίο με σημαία Καμερούν προσάραξε ανοιχτά των ακτών της Σακάρια, στην Τουρκία, εξαιτίας ισχυρής κακοκαιρίας, με τις Αρχές να προχωρούν σε επιχείρηση διάσωσης των οκτώ μελών του πληρώματος.

Το περιστατικό σημειώθηκε, όταν το φορτηγό πλοίο παρασύρθηκε από ισχυρή καταιγίδα και κατέληξε να προσαράξει κοντά στην παραλία της πόλης.

Ακολούθησε επιχείρηση για την ασφαλή απομάκρυνση των οκτώ ναυτικών που επέβαιναν στο πλοίο. Η διάσωση ολοκληρώθηκε με επιτυχία γύρω στις 15:30, με όλους τους επιβαίνοντες να απομακρύνονται χωρίς προβλήματα.

Δείτε βίντεο:

📌 Sakarya'da kargo gemisi kıyıya sürüklenip, karaya oturdu; kurtarma çalışmaları sürüyor



▪️ Sakarya'nın Karasu ilçesinde Kamerun bandıralı kargo gemisi, kuvvetli fırtına nedeniyle sürüklenerek karaya oturdu. Gemideki mürettebatı kurtarmak için çalışma başlatıldı. pic.twitter.com/RGW8qhVZOl May 1, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας των ναυτικών είναι καλή, ωστόσο μεταφέρθηκαν προληπτικά σε νοσοκομείο για εξετάσεις.