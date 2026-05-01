Η φετινή Πρωτομαγιά καταγράφεται ως η πιο κρύα των τελευταίων… 70 ετών

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Η φετινή Πρωτομαγιά καταγράφεται ως η πιο κρύα των τελευταίων 70 ετών στην Ελλάδα, καθώς η αλλαγή του καιρού έφερε «χειμώνα» σε πολλές περιοχές της χώρας.

Η πτώση της θερμοκρασίας, οι βοριάδες και οι βροχοπτώσεις διαμόρφωσαν ένα ασυνήθιστο σκηνικό για την εποχή, με τον υδράργυρο να κινείται σε επίπεδα πολύ χαμηλότερα από τα κανονικά για τις αρχές Μαΐου.

Σε αρκετές περιοχές της βόρειας και κεντρικής Ελλάδας οι μέγιστες θερμοκρασίες μετά βίας ξεπέρασαν τους 12 με 14 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ορεινά σημειώθηκαν ακόμη και χιονοπτώσεις.

Οι μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για μία ψυχρή εισβολή, που έχει μετατρέψει την Πρωτομαγιά σε ημέρα περισσότερο χειμωνιάτικη παρά ανοιξιάτικη.

Ωστόσο, το ψυχρό αυτό κύμα δεν θα έχει μεγάλη διάρκεια, καθώς από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας αναμένεται σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας και επιστροφή σε πιο φυσιολογικές ανοιξιάτικες συνθήκες.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο μετεωρολόγος Παναγιώτης Γιαννόπουλος, είναι η πιο κρύα Πρωτομαγιά εδώ και 70 χρόνια.

Το 1987 η Αθήνα είχε 17 βαθμούς, το 1944 είχε 16 βαθμούς και σήμερα έχει 14 βαθμούς, κάνοντας ρεκόρ 70 χρόνων.

Δείτε το βίντεο:

Πρωτομαγιά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑ 19 ώρες πριν

Το ΔΙΠΑΕ ενισχύει τη συνεργασία του με πανεπιστήμια της Αρμενίας

ΥΓΕΙΑ 19 ώρες πριν

Έγραψε ιστορία το Νοσοκομείο Μεταξά: Πραγματοποιήθηκε η πρώτη ρομποτική επέμβαση θωρακοχειρουργικής στο ΕΣΥ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στον Δήμο Χαλκηδόνος – Έλεγχοι σε 100 άτομα και 65 οχήματα

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

“Σφαγή” στην ηγεσία του Ιράν: Πεζεσκιάν και Γκαλιμπάφ ζητούν την αποπομπή του ΥΠΕΞ Αραγτσί

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 λεπτά πριν

Άννα Ευθυμίου: Η κυβέρνηση με πράξεις αποδεικνύει ότι βρίσκεται δίπλα στους εργαζόμενους

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

Επίδομα θέρμανσης: Κλείνει σήμερα η πλατφόρμα myΘέρμανση – Πότε πληρώνεται η δεύτερη δόση