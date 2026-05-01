Ίλιον: Θύμα απαγωγής είχε πέσει ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης που κάηκε – 800.000 ευρώ λύτρα είχαν πάρει οι δράστες

Θύμα απαγωγής είχε πέσει στο παρελθόν, ο ιδιοκτήτης της επιχειρήσης στο Ίλιον, από την οποία ξεκίνησε η μεγάλη φωτιά χθες Πέμπτη, με αποτέλεσμα να καταστραφεί ολόκληρη η πολυκατοικία.

Η φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι, στην αποθήκη ανταλλακτικών που βρίσκεται στη συμβολή των Ανδρομάχης και Πηνελόπης στο Ίλιον. Οι φλόγες πήραν γρήγορα διαστάσεις με αποτέλεσμα να καούν ολοσχερώς όλα τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας.

Όπως αναφέρει το newsit.gr, ο αντιπρόεδρος ΠΟΑΣΥ, Χρήστος Συνδρεβέλης, αποκάλυψε σήμερα μία νέα διάσταση στην υπόθεση, λέγοντας πως ο ιδιοκτήτης της αποθήκης είχε πέσει θύμα απαγωγής το 2021.

Μάλιστα, η οικογένειά του αναγκάστηκε να δώσει 800.000 ευρώ για λύτρα, ώστε οι απαγωγείς να τον αφήσουν ελεύθερο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η υπόθεση είχε εξιχνιαστεί από την ΕΛΑΣ αν και δεν βρέθηκε ποτέ ολόκληρο το ποσό.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία που να συνδέουν τις δύο υποθέσεις, αλλά η απαγωγή του ιδιοκτήτη αποτελεί κεντρικό σημείο των ερευνών.

Οι αρχές συνεχίζουν να αναζητούν τα αίτια της φωτιάς. Αυτόπτες μάρτυρες κατέθεσαν πως ακούστηκαν διαδοχικές εκρήξεις, καθώς στην επιχείρηση υπήρχαν εύφλεκτα υλικά που έκαναν την φωτιά να επεκταθεί γρήγορα.

«Άκουσα πολλές εκρήξεις, νόμιζα στην αρχή πως ήταν παιδιά που έπαιζαν», αναφέρει μια κάτοικος, περιγράφοντας τον πυκνό μαύρο καπνό που κάλυψε τα πάντα.

Οι κάτοικοι της πολυκατοικίας κατήγγειλαν επιχειρησιακές δυσκολίες στην κατάσβεση της φωτιάς, λέγοντας πως τα πυροσβεστικά οχήματα ξέμειναν γρήγορα από νερό με αποτέλεσμα να υπάρξει ένα κρίσιμο κενό 15 έως 20 λεπτών μέχρι να βρεθούν αντλίες και να έρθουν ενισχύσεις.

«Παίρναμε τηλέφωνο και δεν απαντούσε κανείς», καταγγέλλει κάτοικος που έβλεπε τη φωτιά από το μπαλκόνι της.

Οι ένοικοι των σπιτιών έμειναν σε ξενοδοχεία κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ τις επόμενες ημέρες θα εξεταστεί και η στατικότητα του κτιρίου μιας και οι ζημιές είναι ανυπολόγιστες.

