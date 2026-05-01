Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν την 1η Μαΐου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 1 Μαΐου:

1840: Ο πρώτος πρεσβευτής της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας εγκαθίσταται στην Αθήνα. Είναι ο ελληνικής καταγωγής Κωστάκης Μουσούρος Πασάς.

1886: Ταραχές ξεσπούν στο Σικάγο, εξαιτίας της γενικής απεργίας των εργατών που ζητούν οκτάωρο.

1889: Σε ανάμνηση της εξέγερσης του Σικάγου το 1886, καθιερώνεται ο εορτασμός της Εργατικής Πρωτομαγιάς.

1924: Αιματηρά επεισόδια μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας σημειώνονται στη μεγάλη συγκέντρωση που διοργανώνει το ΚΚΕ στην πλατεία Θεάτρου για την Εργατική Πρωτομαγιά, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα άτομο και να τραυματιστούν 17. Ο βουλευτής των Φιλελευθέρων Κώστας Ζαβιτσιάνος κάνει λόγο για «ερυθρό κίνδυνο».

2015: Υπουργοί της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ συμμετέχουν στην πορεία της εργατικής Πρωτομαγιάς. Ο Γιάνης Βαρουφάκης εμφανίζεται με γαρύφαλλο στο πέτο.

Γεννήσεις

1804: Αλεξέι Κομιάκοφ, Ρώσος ποιητής και συνιδρυτής του πνευματικού κινήματος των Σλαβόφιλων. Θεωρούσε τόσο τον καπιταλισμό, όσο και τον σοσιαλισμό, όψεις του ιδίου κακού που προέρχεται από τη Δύση. (Θαν. 3/9/1860)

1811: Ανδρέας Λασκαράτος, Έλληνας ποιητής και σατιρικός συγγραφέας. (Θαν. 24/7/1901)

1909: Γιάννης Ρίτσος, Έλληνας ποιητής. (Θαν. 11/11/1990)

Θάνατοι

1976: Αλέκος Παναγούλης, Έλληνας ήρωας της αντίστασης κατά της χούντας των συνταγματαρχών. (Γεν. 2/7/1939)

1976: Ισίδωρος (Σιδέρης) Ισιδωρόπουλος, Έλληνας μαθητής, που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια καταδίωξής του από την αστυνομία, επειδή προέβαινε σε παράνομη αφισοκόλληση. Οι αντιεξουσιαστές τον θεωρούν ως το πρώτο θύμα της Μεταπολίτευσης. (Γεν. 1960)

1994: Άιρτον Σένα, Βραζιλιάνος πιλότος της Φόρμουλα 1. (Γεν. 21/3/1960)

Γιορτάζουν

Ιερεμίας.

Επέτειοι

Διεθνής Ημέρα Εργατών

Παγκόσμια Ημέρα Κωδικών Πρόσβασης