Δεμένα όλα τα πλοία στα λιμάνια σήμερα λόγω 24ωρης απεργίας της ΠΝΟ για την εργατική Πρωτομαγιά

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων προχωρούν οι ναυτεργάτες την Παρασκευή 1η Μαΐου 2026, έπειτα από ομόφωνη απόφαση της διοίκησης της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (ΠΝΟ), στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την Εργατική Πρωτομαγιά.

Η απεργιακή κινητοποίηση θα ξεκινήσει στις 00:01 της Παρασκευής και θα ολοκληρωθεί στις 24:00 της ίδιας ημέρας, επηρεάζοντας το σύνολο των ακτοπλοϊκών και λοιπών θαλάσσιων δρομολογίων.

Όπως επισημαίνει, σε ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία, βασικοί άξονες των διεκδικήσεων παραμένουν η προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, η διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας και η ενίσχυση του θεσμού των συλλογικών διαπραγματεύσεων, με αιχμή την ανανέωση και υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Παράλληλα, η ΠΝΟ θέτει στο επίκεντρο την ανάγκη διατήρησης και αναβάθμισης του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα της ναυτικής εκπαίδευσης, υπογραμμίζοντας ότι απαιτούνται προσαρμογές στις ταχύτατες τεχνολογικές εξελίξεις του κλάδου.

Στο πλαίσιο των ευρύτερων αιτημάτων της, η Ομοσπονδία ζητά, επίσης, την ενίσχυση της δημόσιας υγείας και παιδείας, καθώς και την αποκατάσταση των απωλειών που έχουν υποστεί οι συνταξιούχοι ναυτικοί τα προηγούμενα χρόνια.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 14 ώρες πριν

Σοκάρει η Δάφνη Καραβοκύρη: “Μου έχει συμβεί σε ταξί να αυτοϊκανοποιείται ο οδηγός”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Φωτιά σε εργοστάσιο στη Βοιωτία – Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

Αλ. Σδούκου: “Ξεπέτα” η πρόταση Ανδρουλάκη για τετραήμερη εργασία “λίγο τσαπατσούλικη”

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 10 ώρες πριν

Εθνική Ελλάδος: Τα εισιτήρια για το φιλικό της “γαλανόλευκης” στη Σουηδία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 19 ώρες πριν

Ηλεία: “Σε γέννησα για να μου φύγεις στα 13” – Η σπαρακτική ανάρτηση της μητέρας του 13χρονου που σκοτώθηκε με το πατίνι

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 16 ώρες πριν

Super League: “Φρένο” στην οργανωμένη μετακίνηση φιλάθλων της ΑΕΛ στις Σέρρες για τον αγώνα με τον Πανσερραϊκό