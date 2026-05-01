Eurostat: Πρωταθλητές Ευρώπης στην εργασία τα Σαββατοκύριακα οι Έλληνες

Το 2025, το 21,3% των εργαζομένων ηλικίας 15 έως 64 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση δήλωσε ότι εργάζεται συνήθως τα Σαββατοκύριακα, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Eurostat.

Η εργασία κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου ήταν πιο συχνή στους εργαζόμενους στον τομέα υπηρεσιών και πωλήσεων, όπου το ποσοστό έφτασε το 47,6%, στους ειδικευμένους εργαζόμενους στη γεωργία, τη δασοκομία και την αλιεία με 47,2%, καθώς και σε εργαζόμενους σε στοιχειώδη επαγγέλματα, όπου το ποσοστό διαμορφώθηκε στο 25,7%.

Μόλις το 18,5% των μισθωτών εργαζομένων δήλωσε ότι εργάζεται συνήθως τα Σαββατοκύριακα. Αντίθετα, τα ποσοστά ήταν σημαντικά υψηλότερα στους αυτοαπασχολούμενους: 45,8% για όσους απασχολούν προσωπικό (εργοδότες), 35,9% για όσους εργάζονται χωρίς υπαλλήλους, καθώς και 45,1% για τα συμβάλλοντα μέλη οικογενειακών επιχειρήσεων.

Μεταξύ των χωρών της ΕΕ, η Ελλάδα κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό μισθωτών που εργάζονται τα Σαββατοκύριακα, με 31,5%. Ακολούθησαν η Κύπρος με 31,3% και η Μάλτα με 29,2%.

Πηγή: newmoney.gr

