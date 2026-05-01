MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Η Πέγκυ Ζήνα τραγούδησε μαζί φιλάθλους του ΟΦΗ συνθήματα της ομάδας – Δείτε βίντεο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Με φιλάθλους του ΌΦΗ τραγούδησε η Πέγκυ Ζήνα σε εμφάνιση, όπου πραγματοποίησε σε μαγαζί του Ηρακλείου Κρήτης.

Το βράδυ της Πέμπτης 30 Απριλίου, οι φίλαθλοι διασκέδασαν σε νυχτερινό κέντρο της περιοχής, όπου τραγούδησε η Πέγκυ Ζήνα, σε μια βραδιά που εξελίχθηκε σε γιορτή για την κρητική ομάδα.

Σε κλίμα ενθουσιασμού, η τραγουδίστρια ενώθηκε με τους φιλάθλους του ΟΦΗ, οι οποίοι πανηγύριζαν την επιτυχία της ομάδας τους, που κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας στο ποδόσφαιρο, και μαζί τραγούδησαν συνθήματα αφιερωμένα στον σύλλογο, ξεσηκώνοντας το κοινό του μαγαζιού.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

