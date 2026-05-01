Η Πέγκυ Ζήνα τραγούδησε μαζί φιλάθλους του ΟΦΗ συνθήματα της ομάδας – Δείτε βίντεο

Με φιλάθλους του ΌΦΗ τραγούδησε η Πέγκυ Ζήνα σε εμφάνιση, όπου πραγματοποίησε σε μαγαζί του Ηρακλείου Κρήτης.

Το βράδυ της Πέμπτης 30 Απριλίου, οι φίλαθλοι διασκέδασαν σε νυχτερινό κέντρο της περιοχής, όπου τραγούδησε η Πέγκυ Ζήνα, σε μια βραδιά που εξελίχθηκε σε γιορτή για την κρητική ομάδα.

Σε κλίμα ενθουσιασμού, η τραγουδίστρια ενώθηκε με τους φιλάθλους του ΟΦΗ, οι οποίοι πανηγύριζαν την επιτυχία της ομάδας τους, που κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας στο ποδόσφαιρο, και μαζί τραγούδησαν συνθήματα αφιερωμένα στον σύλλογο, ξεσηκώνοντας το κοινό του μαγαζιού.