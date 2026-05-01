Αραγτσί: Οι ΗΠΑ λένε ψέματα για το κόστος του πολέμου, τετραπλάσιο το τίμημα από το ρίσκο Νετανιάχου

THESTIVAL TEAM

Σφοδρή επίθεση κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εξαπέλυσε ο Αμπάς Αραγτσί, υποστηρίζοντας ότι το πραγματικό κόστος των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή είναι πολλαπλάσιο από όσα ανακοινώνονται επίσημα και επιβαρύνει άμεσα τους Αμερικανούς πολίτες.

Σε ανάρτησή του, ο Ιρανός ΥΠΕΞ κατηγόρησε το Πεντάγωνο ότι αποκρύπτει την πραγματική οικονομική επιβάρυνση που προκύπτει από τις εξελίξεις στην περιοχή, κάνοντας λόγο για σημαντική απόκλιση μεταξύ των επίσημων στοιχείων και της πραγματικότητας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επιλογές της κυβέρνησης του Ισραήλ υπό τον Μπενιαμίν Νετανιάχου έχουν ήδη επιφέρει άμεσο κόστος που φτάνει τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια για τις Ηνωμένες Πολιτείες. «Το Πεντάγωνο λέει ψέματα. Το ρίσκο που πήρε ο Νετανιάχου έχει κοστίσει άμεσα στην Αμερική 100 δισ. δολάρια μέχρι στιγμής, τέσσερις φορές περισσότερο από ό,τι ισχυρίζεται» τόνισε χαρακτηριστικά.

Στην ίδια τοποθέτηση, ο Αραγτσί υποστήριξε ότι η πολιτική στήριξης προς το Ισραήλ λειτουργεί εις βάρος των συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών, διατυπώνοντας τη θέση ότι «η προτεραιότητα στο Ισραήλ σημαίνει στην πράξη απώλεια προτεραιότητας για την Αμερική».

Αμπάς Αράγτσι

