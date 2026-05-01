MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Σοβαρός τραυματισμός 5χρονου σε νηπιαγωγείο στον Εύοσμο – Υπέστη ακρωτηριασμό

|
THESTIVAL TEAM

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε χθες το πρωί σε νηπιαγωγείο στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, όταν ένα 5χρονο παιδί υπέστη ακρωτηριασμό στην πρώτη φάλαγγα του δείκτη του χεριού του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το συμβάν έγινε περίπου στις 11:30, στην πόρτα του κτιρίου της σχολικής μονάδας. Την ώρα που τα παιδιά έπαιζαν, ένας συμμαθητής του 5χρονου φέρεται να έκλεισε την πόρτα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά το άτυχο παιδί.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό διερευνώνται, ενώ το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο.

Για την υπόθεση έχει ήδη ενημερωθεί ο εισαγγελέας, ο οποίος ζήτησε την υποβολή προανακριτικού υλικού, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν ευθύνες.

Θεσσαλονίκη Σχολείο

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

