Θεσσαλονίκη: Σοβαρός τραυματισμός 5χρονου σε νηπιαγωγείο στον Εύοσμο – Υπέστη ακρωτηριασμό

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε χθες το πρωί σε νηπιαγωγείο στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, όταν ένα 5χρονο παιδί υπέστη ακρωτηριασμό στην πρώτη φάλαγγα του δείκτη του χεριού του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το συμβάν έγινε περίπου στις 11:30, στην πόρτα του κτιρίου της σχολικής μονάδας. Την ώρα που τα παιδιά έπαιζαν, ένας συμμαθητής του 5χρονου φέρεται να έκλεισε την πόρτα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά το άτυχο παιδί.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό διερευνώνται, ενώ το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο.

Για την υπόθεση έχει ήδη ενημερωθεί ο εισαγγελέας, ο οποίος ζήτησε την υποβολή προανακριτικού υλικού, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν ευθύνες.