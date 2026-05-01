Με 26 δυναμικές επιχειρήσεις η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στη Freskon 2026

Με εξαγωγικό προσανατολισμό και προστιθέμενη αξία για την ηγετική θέση της περιοχής στον κλάδο των οπωροκηπευτικών προϊόντων ολοκληρώθηκε η δυναμική παρουσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στη διεθνή έκθεση Freskon 2026, που πραγματοποιήθηκε από τις 23-25 Απριλίου 2026 στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Η Περιφέρεια επιβεβαίωσε την υπεροχή της στον κλάδο της παραγωγής φρούτων και λαχανικών και φιλοξένησε στο περίπτερό της 26 δυναμικές επιχειρήσεις, ενισχύοντας την εξωστρέφεια και τη διασύνδεση των τοπικών παραγωγών με τις διεθνείς αγορές.

Το περίπτερο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας επισκέφθηκαν ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννης Ανδριανός, Αντιπεριφερειάρχες, περιφερειακοί σύμβουλοι, καθώς και πλήθος επαγγελματιών και εκπροσώπων του κλάδου από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η Κεντρική Μακεδονία θεωρείται σήμερα «πρωταθλήτρια» στις εξαγωγές οπωροκηπευτικών: Οι στατιστικές την κατατάσσουν στην πρώτη θέση πανελλαδικά, καθώς παράγει το μεγαλύτερο μέρος του εθνικού εξαγωγικού ισοζυγίου. Στην κορυφή βρίσκονται προϊόντα με διεθνή αναγνώριση, όπως το ακτινίδιο, το ροδάκινο, το κεράσι και τα νεκταρίνια, τα οποία διακρίνονται για την ποιότητα, τη γεύση και την ασφάλειά τους.

«Ως επαγγελματίας της αγροτικής παραγωγής, γνωρίζω καλά τις καθημερινές προκλήσεις, από το κόστος παραγωγής μέχρι τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στέκεται στο πλευρό των παραγωγών, δίνοντάς τους την ευκαιρία να φέρουν τα προϊόντα τους πιο κοντά στον τελικό αγοραστή. Στόχος μας είναι η παραγωγή της Κεντρικής Μακεδονίας να αποκτά πρόσβαση σε νέες αγορές, εξασφαλίζοντας ένα βιώσιμο εισόδημα για τους ανθρώπους της υπαίθρου», δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας, Γιώργος Κεφαλάς, υπογραμμίζοντας την ανάγκη στήριξης του πρωτογενούς τομέα.

Η φετινή διοργάνωση της FRESKON απέδειξε τον διεθνή της χαρακτήρα, συγκεντρώνοντας:

230 εκθέτες από 10 χώρες.

Επισκέπτες από 30 χώρες

Περισσότερες από 120 μεγάλες εισαγωγικές επιχειρήσεις (hosted buyers).

Περίπου 2.600 προγραμματισμένες B2B συναντήσεις.

Οι 26 επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας που φιλοξενήθηκαν στο ενιαίο περίπτερο της Περιφέρειας αξιοποίησαν την ειδική πλατφόρμα matchmaking, πραγματοποιώντας στοχευμένες επαφές για την ανάπτυξη νέων συνεργασιών. Παράλληλα, το ενδιαφέρον μονοπώλησαν, δράσεις όπως το FreshCon Market και τα θεματικά συνέδρια για το κεράσι, τα berries και το ροδάκινο.

«Η Freskon αποτελεί σημείο αναφοράς για τον κλάδο των οπωροκηπευτικών προϊόντων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η συμμετοχή μας δεν είναι απλώς μια εκθεσιακή παρουσία, αλλά μια ουσιαστική επένδυση στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους παραγωγούς μας. Η Κεντρική Μακεδονία αποτελεί την καρδιά της παραγωγής φρούτων και λαχανικών της χώρας. Με την παρουσία 26 δυναμικών επιχειρήσεων στο περίπτερό μας, αποδεικνύουμε τη δέσμευσή μας να ανοίξουμε νέους δρόμους στις διεθνείς αγορές και να στηρίξουμε έμπρακτα τη μακεδονική επιχειρηματικότητα», επισήμανε από την πλευρά του ο Αντιπεριφερειάρχης Εξωστρέφειας Μπράνισλαβ (Μπάνε) Πρέλεβιτς.