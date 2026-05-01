Eurovision 2026: Η ελληνική αποστολή αναχώρησε για την Αυστρία

Μέσα σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, με ενθουσιασμό και αισιοδοξία, και με τις θερμότερες ευχές όλων για «Καλή επιτυχία», αναχώρησε σήμερα το πρωί, Παρασκευή 1η Μαΐου 2026, η ελληνική αποστολή για τη Βιέννη της Αυστρίας, προκειμένου να συμμετάσχει στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Ο Akylas, γεμάτος ενέργεια και με χαμόγελο, κρατώντας την ελληνική σημαία, έφθασε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» μαζί με τον Φωκά Ευαγγελινό, creative director της ελληνικής συμμετοχής, τους ηθοποιούς-χορευτές Παρθένα Χοροζίδου, Μιχάλη Μιχαηλίδη, Χρίστο Νικολάου και Κωνσταντίνο Μακρυπίδη που θα τον πλαισιώσουν στη σκηνή της Eurovision, καθώς και τα υπόλοιπα μέλη της αποστολής.

Ο εκπρόσωπος της Ελλάδας, μεταφέροντας τον ενθουσιασμό του, μίλησε στους δημοσιογράφους και στον κόσμο που βρισκόταν εκεί για να του ευχηθεί και υποσχέθηκε ότι θα δώσει τον καλύτερό του εαυτό στη σκηνή του Wiener Stadthalle.

Οι ρυθμοί θα είναι πυρετώδεις για την ελληνική αποστολή, καθώς την επόμενη ημέρα, Σάββατο 2 Μαΐου, είναι προγραμματισμένη η πρώτη τεχνική πρόβα.

Την Τετάρτη 6 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη πρόβα, ενώ η Ελλάδα, με τον Akyla και το τραγούδι «Ferto», θα εμφανιστεί στην 4η θέση του A’ Ημιτελικού της Eurovision 2026, στις 12 Μαΐου, διεκδικώντας το πολυπόθητο εισιτήριο για τον Μεγάλο Τελικό, που θα διεξαχθεί στις 16 Μαΐου.