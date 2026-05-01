Καταβεβλημένος ο 89χρονος που άνοιξε πυρ σε ΕΦΚΑ και Εφετείο – “Έκανα το χρέος μου”, δηλώνει και ζητά να παραμείνει υπό κράτηση

Για τις πρώτες ώρες του 89χρονου στη φυλακή μίλησε ο κ. Βασίλης Νουλέζας, δικηγόρος του 89χρονου που έσπειρε τον τρόμο στη Αθήνα, όταν άνοιξε πυρ σε ΕΦΚΑ και Εφετείο.

Όπως ανέφερε ο κ. Νουλέζας στο protothema.gr, ο ηλικιωμένος είναι πολύ καταβεβλημένος αλλά αποφασισμένος. «Λέει πως έκανε το χρέος του για να τους ταρακουνήσει επειδή τον κορόιδευαν τόσα χρόνια. Ο ίδιος ζήτησε να κρατηθεί, δεν ήθελε επιείκεια. Είπε πως θα αποζημιώσει τους τραυματίες».

Παράλληλα, ο δικηγόρος του 89χρονου σημείωσε πως θα γίνει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, ενώ, σχολιάζοντας την προφυλάκιση του εντολέα του, δήλωσε πως η απόφαση ήταν υπερβολική. «Δεν πήγε να σκοτώσει. Κάτω στο δάπεδο πυροβόλησε. Θα κάνουμε αίτηση για αντικατάσταση της απόφασης με περιοριστικούς όρους», κατέληξε.

Ο 89χρονος παρότι υπερήλικας θα κρατηθεί σε πτέρυγα του Κορυδαλλού και όχι στο παραπλήσιο ψυχιατρικό κατάστημα τουλάχιστον έως την ολοκλήρωση του ψυχιατρικού πορίσματος.

Χθες Πέμπτη (30/4), ο ηλικιωμένος φτάνοντας στα δικαστήρια χαιρέτισε δημοσιογράφους και οπερατέρ και εν συνεχεία οδηγήθηκε στο ανακριτικό γραφείο προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για τα κακουργήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή, της διακεκριμένης περίπτωσης παράνομης οπλοφορίας εντός δικαστικού καταστήματος και της διακεκριμένης περίπτωση παράνομης οπλοφορίας με πυροβόλο όπλο.

Επιπλέον ο 89χρονος απολογήθηκε και για τα πλημμελήματα της κατ’ εξακολούθησης παραμονής οπλοφορίας όπλου για θήρα, της κατ’ εξακολούθησης παράνομης κατοχής πυρομαχικών και φυσιγγίων, της παράνομης κατοχής όπλων, της διατάραξης της λειτουργίας της υπηρεσίας κατ΄ εξακολούθηση και της απειλής διάπραξης εγκλημάτων.