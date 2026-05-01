Γαλάτεια Βασιλειάδη για Γιώργο Παπαδόπουλο: Είμαι τρελή από ζήλεια, έχω τους κωδικούς του στα social media

THESTIVAL TEAM

Την έντονη ζήλεια που νιώθει στη σχέση της με τον Γιώργο Παπαδόπουλος και το γεγονός ότι έχει πρόσβαση στους κωδικούς του στα social media, μοιράστηκε η Γαλάτεια Βασιλειάδη.

Ο τραγουδιστής και η σύντροφός του παραχώρησαν κοινή συνέντευξη την Παρασκευή 1η Μαΐου στην εκπομπή «Happy Day» μιλώντας μεταξύ άλλων για την προσωπική τους ζωή και ειδικότερα για τον τρόπο με τον οποίο η Γαλάτεια Βασιλειάδη διαχειρίζεται τα συναισθήματα ζήλειας απέναντί του.

Στο πλαίσιο της συζήτησης και όταν η σύντροφος του τραγουδιστή ρωτήθηκε ευθέως για το αν ζηλεύει, η ίδια δήλωσε πως στο παρελθόν ζήλευε ακόμη περισσότερο, ενώ έκανε γνωστό ότι έχει στη διάθεσή της τους κωδικούς του από τους λογαριασμούς των μέσων κοινωνικής δικτύωσης: «Ναι καλέ, εννοείται ότι ζηλεύω, είμαι τρελή από ζήλεια. Είχα τους κωδικούς του στα social media. Και τώρα τους έχω, αλλά δεν μπαίνω, γιατί δεν έχω βρει τίποτα. Και όταν αλλάζει κωδικό, τον βρίσκω πάλι. Ζήλευα πάρα πολύ. Κάνει παιχνιδάκια πάνω στη σκηνή, θα πάει να μιλήσει. Ζήλευα και ζηλεύω. Τώρα έχω βάλει και λίγο όρια στον εαυτό μου, γιατί μετά γίνεται και λίγο ψυχολογικό, δεν μπορείς να κοιμηθείς το βράδυ».

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Επιχείρηση για ανήλικους στην Καλαμαριά: Έλεγχοι σε 95 άτομα και καταστήματα για αλκοόλ και παραβατικότητα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Πάτρα: Νεκρός κρατούμενος στις φυλακές Αγίου Στεφάνου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Συναγερμός στο Ίλιον για φωτιά σε κατάστημα – Επί τόπου η Πυροσβεστική

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Σε θάνατο καταδικάστηκε ο άνδρας που σκότωσε τέσσερα νήπια σε βρεφονηπιακό σταθμό στην Ουγκάντα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Φθιώτιδα: Λαμπάδιασε νταλίκα τη νύχτα στην εθνική οδό – Δείτε εικόνες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Δίκυκλο της ΕΛ.ΑΣ. συγκρούστηκε με ΙΧ – Στο νοσοκομείο δύο αστυνομικοί