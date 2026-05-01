Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στον Δήμο Χαλκηδόνος – Έλεγχοι σε 100 άτομα και 65 οχήματα

Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού για την πρόληψη και αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε συντονισμένη επιχείρηση σε δύο οικισμούς του Δήμου Χαλκηδόνος.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες της Πέμπτης, με τη συμμετοχή αστυνομικών από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκηδόνος και τη συνδρομή δυνάμεων από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας, Αστυνομικών Επιχειρήσεων, Αλλοδαπών και Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων:

Ελέγχθηκαν συνολικά 100 άτομα

Ελέγχθηκαν 65 οχήματα

Προσήχθη 1 άτομο

Βεβαιώθηκαν 13 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Ακινητοποιήθηκαν 13 οχήματα

Σύμφωνα με την Αστυνομία, παρόμοιες στοχευμένες δράσεις θα συνεχιστούν και σε άλλες περιοχές του νομού, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών και την αντιμετώπιση παραβατικών συμπεριφορών.