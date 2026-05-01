Θάνος Τζάνης: Με τις δουλειές του σπιτιού δεν έχω καμία σχέση, τα κάνει όλα η γυναίκα μου

Ο Θάνος Τζάνης μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Happy Day και στον Δημήτρη Σιδηρόπουλο, με τον τραγουδιστή να αναφέρεται στα σχόλια που είχε ακούσει για τα κιλά του, όταν είχε πάρει βάρος αλλά και τις δουλειές του σπιτιού.

«Όταν κάποιος άνθρωπος που είναι λιγάκι προβεβλημένος και λιγάκι παχύνει ή αδυνατίσει πολύ, αμέσως γράφουν ότι κάτι έχει. Δεν έχουμε κάτι. Μας αρέσει το φαγητό, δεν είναι κάτι. Είχα πάρει κιλά, αφού έτρωγα» είπε αρχικά ο Θάνος Τζάνης.

«Πιστεύω πάρα πολύ στον Θεό. Προσπαθώ να πηγαίνω στην εκκλησία. Δε λέω ότι είμαι ο τέλειος, έχω τα κουσούρια μου. Αλλά, το πρόσημο της ζωής μου οφείλει να είναι κοντά στον Θεό. Και βέβαια πιστεύω στο μάτι…», εξομολογήθηκε η τραγουδιστής.

Όσο για τις δουλειές του σπιτιού, ο Θάνος Τζάνης είπε, «Με τις δουλειές του σπιτιού δεν έχω καμία σχέση. Δε μου αρέσουν. Τα κάνει η γυναίκα μου όλα. Κι εγώ βοηθάω αλλά στις εξωτερικές δουλειές».