MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεραμέως: Η πρόταση Ανδρουλάκη για 4ημερη εργασία, θα οδηγήσει σε λουκέτα και ανεργία

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Eπικίνδυνη, ατεκμηρίωτη και ανησυχητική χαρακτήρισε η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως την πρόταση του ΠΑΣΟΚ και του Νίκου Ανδρουλάκη να ανοίξει η συζήτηση για την 4ήμερη εργασία στη χώρα.

«Όποιος έχει παρακολουθήσει την πορεία μου, θα δει ότι είμαι πολύ ανοιχτή σε προτάσεις της αντιπολίτευσης. Εδώ όμως έχουμε μια πρόταση με 3 χαρακτηριστικά: επικίνδυνη, ατεκμηρίωτη και ανησυχητική», ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

«Ο κ. Ανδρουλάκης μάς λέει για 4ήμερη εργασία με πλήρεις αποδοχές χωρίς όμως να μας λέει ποιος θα πληρώνει την 5η μέρα. Είναι μια πρόταση που με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγήσει σε λουκέτα χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε ανεργία χιλιάδες εργαζόμενους» πρόσθεσε η κυρία Κεραμέως.

«Ας πούμε ότι δουλεύει κάποιος σε ένα μανάβικο. Του λέει ο κ. Ανδρουλάκης “πλέον θα δουλεύεις Δευτέρα-Πέμπτη, θα πληρώνεσαι όμως σαν να δουλεύεις πλήρη εβδομάδα Δευτέρα-Παρασκευή”. Αυτό σημαίνει ότι το μανάβικο θα πρέπει να προσλάβει κάποιον άλλον για την επιπλέον ημέρα. Άρα επί της ουσίας επιβαρύνεται πολύ το κόστος εργασίας, κάποιες επιχειρήσεις δεν θα το αντέξουν αυτό. Αυτές που θα ζοριστούν και θα το αντέξουν, πού θα μετακινηθεί αυτό το κόστος;», εξήγησε η υπουργός Εργασίας

Με αφορμή, μάλιστα, ότι η πρόταση Ανδρουλάκη έχει νομοθετηθεί και εφαρμοστεί στη Γαλλία, η Νίκη Κεραμέως επισήμανε ότι «η Γαλλία έχει από τις υψηλότερες ανεργίες αυτήν τη στιγμή που μιλάμε. Ξέρετε ότι πριν από 2 μήνες είχε υψηλότερη ανεργία από την Ελλάδα; Ας είμαστε λοιπόν ρεαλιστές. Βγήκε αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, έκανε μια πρόταση που αλλάζει τόσες ζωές στην αγορά εργασίας της χώρας και δεν είχε μισό αριθμό. Πώς θα επηρεάσει ασφαλιστικές εισφορές και ταμεία;»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

