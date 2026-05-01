MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Θέλουμε να επενδύσουμε στους ανθρώπους της πραγματικής εργασίας, της γνώσης και της αγάπης για την κοινωνία

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Μετά την κατάθεση στεφάνου στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής, η Ζωή Κωνσταντοπούλου συμμετείχε στην απεργιακή συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας, όπου συνομίλησε με εργαζόμενους, συμβασιούχους, το σωματείο διανομέων και τα μπλοκ Αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, ακολούθως δήλωσε: «Είμαστε εδώ σε αυτήν την πάρα πολύ σημαντική ημέρα για τα εργασιακά δικαιώματα. Είμαστε εδώ με τους εργαζόμενους που τιμούν τους αγώνες άλλων εργαζομένων. Και προσωπικά είμαι εδώ με τους συμβασιούχους της ΔΥΠΑ, όπου αυτή τη στιγμή προωθείται ένα έγκλημα από την κυβέρνηση, να πετάξει στο δρόμο 727 εργασιακούς συμβούλους για να βάλει δικά της παιδιά μέσα από μια εντελώς διαβλητή διαδικασία συνέντευξης.

Αυτό δεν πρέπει να περάσει. Οι εργασιακοί σύμβουλοι είναι άνθρωποι που έχουν αποκτήσει πάρα πολύ σημαντική εμπειρία και δεν μπορεί να πεταχτούν στο δρόμο, επειδή η κυβέρνηση της ΝΔ προσπαθεί αυτή τη στιγμή να βολέψει τα δικά της παιδιά ανεξαρτήτως προσόντων και να φτιάξει στρατιές από “Λαζαρήδιδες”.

Εμείς θέλουμε να επενδύσουμε στους ανθρώπους της πραγματικής εργασίας, της πολύτιμης εμπειρίας, της γνώσης και της αγάπης για την κοινωνία και γι’ αυτό είμαι και θα είμαι στο πλευρό και του Συλλόγου, των εργαζομένων, των συμβασιούχων στη ΔΥΠΑ και των εργασιακών συμβούλων που δίνουν έναν πάρα πολύ δίκαιο αγώνα, που πρέπει να νικήσει».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

