Η στιγμή που καταρρέει σκάλα με δημοσιογράφους σε υποδοχή αεροπλάνου στον Άραξο, τρεις τραυματίες – Δείτε βίντεο

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο αεροδρόμιο του Άραξου κατά την πρώτη προσγείωση αεροσκάφους της TUI με την ονομασία «Patra», όταν κατέρρευσε σκάλα επιβίβασης στην οποία είχαν ανέβει δημοσιογράφοι και φωτορεπόρτερ για την κάλυψη του γεγονότος.


Όπως αναφέρει το tempo24.news, από την πτώση στο έδαφος τραυματίστηκαν τρία άτομα: μια δημοσιογράφος από την Αθήνα, ένας εικονολήπτης και ένας φωτορεπόρτερ από την Πάτρα, οι οποίοι υπέστησαν κακώσεις στα άκρα και διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Οι υπόλοιποι παρευρισκόμενοι εκπρόσωποι των ΜΜΕ υπέστησαν ελαφρύτερους τραυματισμούς και δεν κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά τους σε νοσηλευτικό ίδρυμα.


Όπως αναφέρει το pelop.gr, το περιστατικό φέρεται να ξεκίνησε όταν, κατά τη διαδικασία κάλυψης της εκδήλωσης, υπεύθυνοι της εταιρείας υπέδειξαν σε δημοσιογράφους και φωτορεπόρτερ να ανέβουν σε σκάλα επιβίβασης προκειμένου να εξασφαλιστούν καλύτερα πλάνα.

Στη σκάλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχαν συγκεντρωθεί περίπου 10 έως 15 άτομα, γεγονός που οδήγησε στην κατάρρευσή της.

Στο ίδιο ρεπορτάζ σημειώνεται ότι ο εξοπλισμός δεν φαίνεται να ήταν κατάλληλος για τέτοιο φορτίο, ενώ γίνεται αναφορά σε χειρισμό της διαδικασίας που εγείρει ερωτήματα ως προς την οργάνωση της εκδήλωσης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 3 ώρες πριν

“Βουτιά” στις τιμές του πετρελαίου μετά την ειρηνευτική αντιπρόταση του Ιράν στις ΗΠΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Κοντογεώργης: Μια σημαντική εξέλιξη για την ορεινή Ελλάδα που αξίζει να γνωρίζουμε!

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Επίσκεψη του Κωνσταντίνου Κυρανάκη και του CEO της Hellenic Train στο Κέντρο Αριστείας της Alstom στο Savigliano

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 15 ώρες πριν

Δεμένα όλα τα πλοία στα λιμάνια σήμερα λόγω 24ωρης απεργίας της ΠΝΟ για την εργατική Πρωτομαγιά

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Άγρια επίθεση σε 48χρονη Γαλλίδα μοναχή στο Όρος Σιών στην Ιερουσαλήμ – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Τζιτζικώστας: Δεν υπάρχει ζήτημα έλλειψης καυσίμων στην Ευρώπη