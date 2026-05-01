Μαρίνα Σταυράκη για τις φήμες περί γάμου: “Θα τα πούμε όλα μόλις γυρίσω από την Τουρκία”

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Έναν μεγάλο έρωτα ζει το τελευταίο διάστημα η Μαρίνα Σταυράκη και έχει κάθε λόγο να χαμογελάει μετά το διαζύγιό της από τον Γιώργο Πατούλη.

Η πρώην σύζυγος του πρώην περιφερειάρχη Αττικής ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας και τη συνάντησε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» η κάμερα της εκπομπής «Το πρωινό».

Μεταξύ άλλων, η Μαρίνα Σταυράκη κλήθηκε να απαντήσει και στις φήμες περί γάμου με τον Τούρκο αγαπημένο της, Μπουλέντ Οσκάν.

«Είμαι έτοιμη για το ταξίδι μου στην Τουρκία. Πάω να κάνω practice στα τούρκικα», είπε αρχικά σε σχετική ερώτηση η Μαρίνα Σταυράκη.

Τότε ερωτήθηκε και για τις φήμες περί γάμου με τον σύντροφό της και με διπλωματικό τρόπο απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση.

«Θα σας τα πω όλα με την επιστροφή. Ευχαριστώ! Θα τα πούμε όλα μόλις γυρίσω (σ.σ. από την Τουρκία). Σας φιλώ», είπε χαρακτηριστικά για το ενδεχόμενο να ντυθεί νυφούλα για δεύτερη φορά.

