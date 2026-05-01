Κυρ. Βελόπουλος: Καλύτερα οι άεργοι της πολιτικής να μην ομιλούν στην εργατική Πρωτομαγιά
«Αποτελεί μνημείο θράσους να βλέπεις πολιτικούς αρχηγούς όπως ο Μητσοτάκης, ο Ανδρουλάκης κλπ που ουδέποτε εργάστηκαν, να ομιλούν για τα εργασιακά και να κάνουν μάλιστα “προτάσεις” ακόμα και για τις ημέρες εργασίας», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος.
Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης συμπλήρωσε: «Καλύτερα λοιπόν στην εργατική Πρωτομαγιά, οι άεργοι της πολιτικής να μην ομιλούν και να μας δείξουν τα ένσημα τους αφαιρώντας αυτά του… “κομματικού σωλήνα” τα “βυσματικά” και αυτά της οικογενειοκρατίας».
