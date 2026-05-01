MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Άννα Μαρία Βέλλη: Το πρόβλημα με τη δεξίωση λίγο πριν από τον γάμο – “Μου διαλύει το όνειρο”

|
THESTIVAL TEAM

Η Άννα Μαρία Βέλλη, μέσα από βίντεο στο κανάλι της στο YouTube, μίλησε για μια δύσκολη στιγμή που προέκυψε όσο οργανώνει τη δεξίωση του γάμου της με τον Άκη Σβολάκη. Η ίδια εξήγησε πως κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες άλλαξαν τα δεδομένα και την ανάγκασαν να ξαναδεί σχεδόν όλο το πλάνο από την αρχή.


Σύμφωνα με όσα ανέφερε, ζητήματα που είχαν να κάνουν με τον φωτισμό, τον ήχο και τον εξοπλισμό δεν μπορούσαν να στηθούν όπως τα είχε φανταστεί. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να πρέπει να γίνουν αλλαγές σε πράγματα που είχε ήδη οργανώσει στο μυαλό της με πολύ συγκεκριμένο τρόπο.

«Τα πράγματα δεν πάνε… όχι απλά είναι λίγο ανάποδα αλλά πάνε εντελώς ανάποδα από ό,τι είχα υπολογίσει», λέει χαρακτηριστικά.

Η Άννα Μαρία Βέλλη δεν έκρυψε την πίεση που ένιωσε, εξηγώντας πως δεν είχε σκεφτεί εξαρχής ότι έπρεπε να συζητήσει με τεχνικό πριν καταλήξει στο συγκεκριμένο πλάνο για τη δεξίωση.
«Καταλαβαίνω πλήρως αυτό που μου λες… απλά εμένα τώρα μου διαλύει το όνειρο», του λέει.

Παρότι η ίδια αναγνώρισε ότι το θέμα δεν είναι τόσο σοβαρό, εξήγησε πως την επηρέασε επειδή είχε αφιερώσει χρόνο και σκέψη σε ένα πολύ συγκεκριμένο αποτέλεσμα.


«Καταλαβαίνω ότι είναι πάρα πολύ μικρό το πρόβλημα… αλλά όταν έχεις αφιερώσει χρόνο και το έχεις χτίσει στο μυαλό σου τόσο συγκεκριμένα και ξαφνικά πρέπει να το αλλάξεις όλο, σημαίνει έξτρα δουλειά».

Παράλληλα, έκανε και την αυτοκριτική της για όσα δεν είχαν συνεννοηθεί εγκαίρως.

«Εγώ φταίω… γιατί πίστεψα ότι είχε γίνει η συνεννόηση και τελικά δεν είχε γίνει».

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

