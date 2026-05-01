Γερμανία: Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν στις διαδηλώσεις για την εργατική Πρωτομαγιά 

Θέση μάχης κατά των περικοπών θέσεων εργασίας και των μειώσεων των παροχών κοινωνικής πρόνοιας έλαβαν τα συνδικάτα των εργαζομένων κατά τις σημερινές διαδηλώσεις με αφορμή την εργατική Πρωτομαγιά. Για «επιστροφή στις πρώτες μέρες του καπιταλισμού» και για «κοινωνική σύγκρουση», προειδοποίησε η επικεφαλής της Γερμανικής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων Γιασμίν Φαχίμι και κάλεσε τους εργαζόμενους σε ετοιμότητα προκειμένου να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους.

Στις εκατοντάδες συγκεντρώσεις που πραγματοποιήθηκαν σήμερα σε όλη τη Γερμανία επικράτησαν τα συνθήματα κατά της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης και των σχεδιαζόμενων περιορισμών των προνοιακών επιδομάτων. «Αν μας επιτεθούν, θα αντεπιτεθούμε. Πρέπει να είστε έτοιμοι να αγωνιστείτε τις επόμενες εβδομάδες και τους επόμενους μήνες. Με τη δύναμη και την ενέργειά σας, θα καταφέρουμε να παραμείνουμε το προπύργιο ενάντια στην επιστροφή στις πρώτες ημέρες του καπιταλισμού», δήλωσε η κυρία Φαχίμι στην κεντρική συγκέντρωση των συνδικάτων, στη Νυρεμβέργη και απέρριψε κατηγορηματικά κυρίως την κατάργηση της οκτάωρης εργασίας και τις περικοπές στις βασικές συντάξεις. «Όποιος επιτίθεται στο επίπεδο ασφάλειας των συντάξεων προκαλεί μια μεγάλη κοινωνική σύγκρουση», τόνισε η πρόεδρος των Συνδικάτων και απέρριψε επίσης τα μέτρα σχετικά με τη βασική ασφάλιση υγείας: «Δεν πρόκειται για μεταρρύθμιση, αλλά για περιορισμό της υγειονομικής περίθαλψης και αυτό δεν θα το δεχτούμε», τόνισε και δήλωσε ότι οι εργαζόμενοι είναι πρόθυμοι για μεταρρυθμίσεις, αλλά «θα πρέπει να είναι οι πλούσιοι που θα πληρώσουν». Επανέφερε επίσης το αίτημα για επιβολή φόρου περιουσίας, «δίκαιου» φόρου κληρονομιάς και για εισαγωγή υψηλότερου ανώτατου συντελεστή φορολόγησης.

Κατά των περικοπών στο κράτος πρόνοιας τάχθηκε όμως και η υπουργός Εργασίας Μπέρμπελ Μπας (SPD) μιλώντας σε συγκέντρωση στο Ντούιζμπουργκ. «Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν θα στύψουμε τους εργαζόμενους σαν τα λεμόνια», είπε χαρακτηριστικά. Το ζήτημα των περικοπών, το οποίο άρχισε να συζητείται από την περασμένη εβδομάδα στο υπουργικό συμβούλιο, προκαλεί ήδη σοβαρές τριβές μεταξύ των κομμάτων του κυβερνητικού συνασπισμού. «Το SPD θα παραμείνει η φωνή των εργαζόμενων στην κυβέρνηση», διαβεβαίωσε ο υπουργός Οικονομίας και συμπρόεδρος του κόμματος Λαρς Κλινγκμπάιλ, μιλώντας σε συγκέντρωση στην περιοχή Ρουρ.

Σύμφωνα με την Συνομοσπονδία, σήμερα διαδήλωσαν περισσότεροι από 330.000 άνθρωποι σε περίπου 413 συγκεντρώσεις σε όλη τη Γερμανία, με κεντρικό σύνθημα το «Πρώτα οι δουλειές μας, μετά τα κέρδη σας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ