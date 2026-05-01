MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Γερμανία: Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν στις διαδηλώσεις για την εργατική Πρωτομαγιά 

|
THESTIVAL TEAM

Θέση μάχης κατά των περικοπών θέσεων εργασίας και των μειώσεων των παροχών κοινωνικής πρόνοιας έλαβαν τα συνδικάτα των εργαζομένων κατά τις σημερινές διαδηλώσεις με αφορμή την εργατική Πρωτομαγιά. Για «επιστροφή στις πρώτες μέρες του καπιταλισμού» και για «κοινωνική σύγκρουση», προειδοποίησε η επικεφαλής της Γερμανικής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων Γιασμίν Φαχίμι και κάλεσε τους εργαζόμενους σε ετοιμότητα προκειμένου να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους.

Στις εκατοντάδες συγκεντρώσεις που πραγματοποιήθηκαν σήμερα σε όλη τη Γερμανία επικράτησαν τα συνθήματα κατά της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης και των σχεδιαζόμενων περιορισμών των προνοιακών επιδομάτων. «Αν μας επιτεθούν, θα αντεπιτεθούμε. Πρέπει να είστε έτοιμοι να αγωνιστείτε τις επόμενες εβδομάδες και τους επόμενους μήνες. Με τη δύναμη και την ενέργειά σας, θα καταφέρουμε να παραμείνουμε το προπύργιο ενάντια στην επιστροφή στις πρώτες ημέρες του καπιταλισμού», δήλωσε η κυρία Φαχίμι στην κεντρική συγκέντρωση των συνδικάτων, στη Νυρεμβέργη και απέρριψε κατηγορηματικά κυρίως την κατάργηση της οκτάωρης εργασίας και τις περικοπές στις βασικές συντάξεις. «Όποιος επιτίθεται στο επίπεδο ασφάλειας των συντάξεων προκαλεί μια μεγάλη κοινωνική σύγκρουση», τόνισε η πρόεδρος των Συνδικάτων και απέρριψε επίσης τα μέτρα σχετικά με τη βασική ασφάλιση υγείας: «Δεν πρόκειται για μεταρρύθμιση, αλλά για περιορισμό της υγειονομικής περίθαλψης και αυτό δεν θα το δεχτούμε», τόνισε και δήλωσε ότι οι εργαζόμενοι είναι πρόθυμοι για μεταρρυθμίσεις, αλλά «θα πρέπει να είναι οι πλούσιοι που θα πληρώσουν». Επανέφερε επίσης το αίτημα για επιβολή φόρου περιουσίας, «δίκαιου» φόρου κληρονομιάς και για εισαγωγή υψηλότερου ανώτατου συντελεστή φορολόγησης.

Κατά των περικοπών στο κράτος πρόνοιας τάχθηκε όμως και η υπουργός Εργασίας Μπέρμπελ Μπας (SPD) μιλώντας σε συγκέντρωση στο Ντούιζμπουργκ. «Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν θα στύψουμε τους εργαζόμενους σαν τα λεμόνια», είπε χαρακτηριστικά. Το ζήτημα των περικοπών, το οποίο άρχισε να συζητείται από την περασμένη εβδομάδα στο υπουργικό συμβούλιο, προκαλεί ήδη σοβαρές τριβές μεταξύ των κομμάτων του κυβερνητικού συνασπισμού. «Το SPD θα παραμείνει η φωνή των εργαζόμενων στην κυβέρνηση», διαβεβαίωσε ο υπουργός Οικονομίας και συμπρόεδρος του κόμματος Λαρς Κλινγκμπάιλ, μιλώντας σε συγκέντρωση στην περιοχή Ρουρ.

Σύμφωνα με την Συνομοσπονδία, σήμερα διαδήλωσαν περισσότεροι από 330.000 άνθρωποι σε περίπου 413 συγκεντρώσεις σε όλη τη Γερμανία, με κεντρικό σύνθημα το «Πρώτα οι δουλειές μας, μετά τα κέρδη σας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Γερμανία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 5 ώρες πριν

Φάνης Λαμπρόπουλος: Και μέχρι εδώ που φτάσαμε με την εκπομπή καλά είναι, για 20 επεισόδια είχαμε πει στην αρχή

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

Βίντεο από τη διάσωση πληρώματος μετά την προσάραξη φορτηγού πλοίου στην Τουρκία εξαιτίας ισχυρής κακοκαιρίας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 14 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Χιλιάδες κόσμου τίμησαν την Εργατική Πρωτομαγιά – Εικόνες και βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Τραυματισμός 27χρονης Πολωνής στη μαρίνα Αλίμου σε τουριστικό σκάφος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

ΥΠΕΞ: Στο Κέντρο Υγείας Σητείας 31 ακτιβιστές του στολίσκου που ταξίδευε προς τη Γάζα, οι υπόλοιποι αναχωρούν από την Κρήτη