Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ και η Βικτώρια Μπέκαμ “λιώνουν” στη γυμναστική και μας δείχνουν το αποτέλεσμα – Δείτε βίντεο

THESTIVAL TEAM

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ και η Βικτόρια Μπέκαμ είναι από τα διάσημα ζευγάρια που απολαμβάνουν να κάνουν πράγματα μαζί. Μία από τις αγάπες τους φαίνεται να είναι η γυμναστική, γεγονός που αποτυπώνεται στα καλλίγραμμα κορμιά τους.

Η Posh Spice των «Spice Girls» δημοσίευσε την Παρασκευή (01/05) μία σειρά από φωτογραφίες και βίντεο από την προπόνηση που έκανε με τον σύζυγό της. Όπως φαίνεται από τα βίντεο που δημοσίευσε η Βικτόρια Μπέκαμ μαζί με τον Ντέιβιντ Μπέκαμ, την ώρα της άσκησης ο ένας ενθαρρύνει τον άλλον.

Μάλιστα, η πρώην τραγουδίστρια και επιτυχημένη επιχειρηματίας ανέβασε και μία φωτογραφία του διάσημου πρώην άσσου των γηπέδων χωρίς μπλούζα, αποκαλύπτοντας το γραμμωμένο κορμί του και τους κοιλιακούς του.

Σε ένα βίντεό η Βικτόρια Μπέκαμ έγραψε: «Ενώ κάποιοι από εμάς δουλεύουν σκληρά στο γυμναστήριο».

«Δείχνεις υπέροχη», ακούγεται να λέει στη σύζυγό του ο πρώην ποδοσφαιριστής, προσθέτοντας: «Παρεμπιπτόντως, έχεις φανταστικά μαλλιά».

«Υπάρχει κάποιος λόγος που έχετε τα πόδια σας ανοιχτά;», ακούγεται να λέει η Βικτόρια Μπέκαμ στον σύζυγό της, την ώρα που έκανε την άσκηση σε ένα άλλο βίντεο.

Αμέσως μετά την παρότρυνσή της εκείνος σταύρωσε τα πόδια του, ενώ συνέχισε να κάνει μονόζυγο και η πρώην τραγουδίστρια των «Spice Girls» του είπε: «Αυτός είναι ο άντρας μου. Καλά το πας».

Βικτόρια Μπέκαμ Ντέιβιντ Μπέκαμ

