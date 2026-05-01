Έρευνα: Οι λιγότεροι “ψεύτικοι” οργασμοί βελτιώνουν τη σεξουαλική σου ζωή

Αρκετοί άνθρωποι προσποιούνται σταθερά οργασμό για διάφορους λόγους, όπως επιβεβαιώνουν και πολλές μελέτες. Μπορεί να μην θέλεις να πληγώσεις τον/τη σύντροφό σου ή να έχεις ήδη καταλάβει σε μια συγκεκριμένη στιγμή ότι δεν πρόκειται να φτάσεις σε οργασμό. Όποια κι αν είναι η αιτία, είναι κάτι που συμβαίνει συχνά.

Ωστόσο, μια πρόσφατη έρευνα που δημοσιεύτηκε στο The Journal of Sex Research έδειξε ότι το να κόψεις αυτή τη συνήθεια, του να προσποιείσαι δηλαδή οργασμό, μπορεί να έχει σημαντική και θετική επίδραση στη σεξουαλική σου ζωή.



Τι έδειξε η έρευνα;

Για τη μελέτη, οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από αυτοαναφερόμενα ερωτηματολόγια περισσότερων από 11.500 ανδρών και γυναικών από τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Συνολικά, διαπίστωσαν ότι η ελαφρά πλειονότητα (51%) των συμμετεχόντων δεν είχε ποτέ προσποιηθεί οργασμό. Περίπου το 28% ανέφερε ότι είχε προσποιηθεί στο παρελθόν αλλά έχει σταματήσει, ενώ το 13% δήλωσε ότι εξακολουθεί να προσποιείται. Τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας ήταν λιγότερο πιθανό να έχουν προσποιηθεί οργασμούς στο παρελθόν.

Οι λόγοι που γυναίκες και άντρες σταμάτησαν να προσποιούνται οργασμούς

Ένιωθαν πιο άνετα με το ενδεχόμενο να μην έχουν οργασμό.

Είχαν καλύτερη σεξουαλική επικοινωνία με τον/τη σύντροφό τους.

Ο/η σύντροφός τους άρχισε να δίνει περισσότερη προσοχή στις επιθυμίες και τις προτιμήσεις τους.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι η προσποίηση οργασμών συνδέεται με χαμηλότερη ικανοποίηση από το σεξ, τη σχέση και τη ζωή γενικότερα.

Τι ποσοστό αντρών και γυναικών προσποιείται οργασμούς;

Ορισμένες έρευνες αναφέρουν ότι έως και το 74% των γυναικών έχει προσποιηθεί οργασμό, ενώ άλλες τοποθετούν το ποσοστό πιο κοντά στο 30% με 40%. Για τους άντρες υπάρχουν λιγότερα δεδομένα, αλλά μια μελέτη έδειξε ότι περίπου το 1/4 έχει προσποιηθεί κάποια στιγμή.

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι μεγαλύτερης ηλικίας συμμετέχοντες ήταν λιγότερο πιθανό να προσποιούνται οργασμούς. «Με την ηλικία, οι γυναίκες συχνά δίνουν μεγαλύτερη προτεραιότητα στη δική τους απόλαυση, εκτιμούν την αυθεντικότητα στις σχέσεις και αποκτούν την αυτοπεποίθηση να εκφράζουν τις ανάγκες τους, μειώνοντας έτσι την πιθανότητα να προσποιούνται οργασμούς», λέει σεξοθεραπεύτρια και ψυχολόγος.

«Όταν μια γυναίκα νιώθει περισσότερη αυτοπεποίθηση για τον εαυτό της, το σώμα και τις επιθυμίες της, γίνεται πιο εύκολο να επικοινωνεί ανοιχτά τι θέλει», προσθέτει η ίδια ειδικός.

Πηγή: ladylike.gr