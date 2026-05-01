Ζω καλά: Ποιες κυρίες φιλοξενεί ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης αυτό το Σαββατοκύριακο;

Το λίπος στο σώμα θα απασχολήσει την εκπομπή «Ζω Καλά» αύριο, Σάββατο 2 Μαΐου στις 11.30, στον ΣΚΑΪ, με καλεσμένη τη Βίκυ Κάβουρα. Μια μέρα αργότερα, Κυριακή 3 Μαΐου την ίδια ώρα, ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης υποδέχεται την Άννα Μπεζάν και συζητούν για θέματα που απασχολούν ιδιαίτερα τις γυναίκες, όπως οι κύστες στις ωοθήκες και τα ινομυώματα στη μήτρα.

Ζω καλά, Σάββατο 2 Μαΐου: Το λίπος που έχουμε στο σώμα μας δεν είναι ενός είδους – υπάρχει αυτό που χρειαζόμαστε και το θέλουμε και υπάρχει κι αυτό που δεν θέλουμε.
Η εμφάνισή του έχει πολλές αιτίες, από την κληρονομικότητα και τη διαταραχή των ορμονών μέχρι τη διατροφή, τον ύπνο και το στρες. Στην εκπομπή «Ζω Καλά» συζητάμε για το πως μπορούμε να περιορίσουμε το λίπος στο σώμα μας με ασφάλεια κι όχι με ακρότητες.

Καλεσμένη, είναι η ηθοποιός Βίκυ Κάβουρα, η οποία μιλάει για όσα κάνει για να περιορίσει το λίπος στο σώμα της.

Στις υπόλοιπες ενότητες της εκπομπής, θα αναφερθούν τα tantrums στα παιδιά που ανησυχούν τους γονείς και θα δοθεί απάντηση στο ερώτημα αν ο γάμος «σκοτώνει» τις φιλίες μας.
Ζω καλά, Κυριακή 3 Μαΐου: Η εκπομπή «Ζω Καλά» ασχολείται με δύο από τα συχνότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες: τις κύστες στις ωοθήκες και τα ινομυώματα στη μήτρα. Είναι δυο ζητήματα που, κάποιες φορές ανησυχούν υπερβολικά τις γυναίκες και άλλες δικαιολογημένα, ενώ τα συμπτώματα που προκαλούν σίγουρα επηρεάζουν την ποιότητα ζωής τους. Ορισμένες φορές αυτές οι καταστάσεις σχετίζονται με τη γονιμότητα μίας γυναίκας, ενώ εξαιρετικά σπάνια έχουν να κάνουν με τον καρκίνο, όπως φοβούνται πολλές γυναίκες.

Καλεσμένη, είναι η ηθοποιός Άννα Μπεζάν, η οποία μιλάει για τις κύστες που ανακάλυψε τυχαία ότι έχει στις ωοθήκες της.

Επίσης, στην εκπομπή θα συζητηθούν τα πολλά «πρόσωπα» της μοναχικότητας και θα μάθουμε όλα τα νεότερα για τη διάγνωση και την αντιμετώπιση του καρκίνου του πνεύμονα.

